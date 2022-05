Le avventure legali e sentimentali di Roberto Beltrami potrebbero avere un seguito? Giustizia per tutti 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 con Raoul Bova, non è ancora stata confermata da Mediaset, ma questo non vuol dire che un seguito sia da escludere. Scopriamo cosa sappiamo su una possibile seconda stagione.

Giustizia per tutti 2 si farà?

Come detto, per ora Mediaset non ha confermato una seconda stagione. Gli ascolti delle prime quattro puntate (su sei, in onda in due prime serate) della serie hanno avuto una media di 2,8 milioni di telespettatori (16,9% di share). Numeri non eccezionali, ma neanche del tutto cattivi per Canale 5 che, come sappiamo, fatica non poco nel comparto fiction. Molto, probabilmente, dipenderà anche dagli impegni di Raoul Bova, confermato su altri due set, quelli di Buongiorno, Mamma 2 e di Don Matteo 14.

Giustizia per tutti 2, quando inizia?

Difficile stabilire una data di uscita di Giustizia per tutti 2. Un po’ perché, come già detto, la serie deve ancora essere confermata, un po’ anche perché bisognerà valutare la disponibilità del cast, in primis di Bova, a tornare sul set. Per questo, per vedere la serie si potrebbe dover aspettare anche due anni.

Giustizia per tutti 2, la trama

La seconda stagione della fiction potrebbe seguire le vicende di Roberto (Bova) che, una volta scoperta la verità sull’omicidio della moglie Beatrice, potrebbe iniziare una nuova vita, senza dimenticare però la sua missione di aiutare i più deboli, cosa che lo ha spinto, già mentre si trovava in carcere a scontare ingiustamente la pena per l’omicidio della moglie, a studiare Giurisprudenza.

Nei nuovi episodi, quindi, il protagonista potrebbe continuare a difendere persone che crede essere innocenti; inoltre, potremmo seguire l’evoluzione della sua storia d’amore con Victoria (Rocío Muñoz Morales).

Giustizia per tutti 2, quante puntate?

La seconda stagione potrebbe vedere confermato il numero di episodi della prima, ovvero sei, in onda per tre prime serate, ma non è detto che Mediaset ordini un numero di episodi maggiore.

Giustizia per tutti 2, il cast

Salvo colpi di scena, il cast della seconda stagione non dovrebbe subire particolari cambiamenti, con Bova e Muñoz Morales ancora protagonisti. Inevitabili, però, le aggiunte di nuovi personaggi.

Raoul Bova è Roberto Beltrami;

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto;

Anna Favella è Daniela, sorella gemella di Beatrice ed ispettrice di Polizia;

Francesca Vetere è Giulia, figlia di Roberto e Beatrice;

Elia Moutamind è Fabio, amico di Roberto e titolare di un bar;

Silvia Lorenzo è Lucia, moglie di Fabio;

Jacopo Crovella è Sebastiano, praticante dello studio Bonetto;

Giulia Battistini è Chiara, collaboratrice di Victoria;

Beppe Rosso è Carlo Bonetto, avvocato e padre di Victoria.

Giustizia per tutti 2, regia e sceneggiatori

Alla regia dei nuovi episodi potremmo ritrovare Maurizio Zaccaro ed Eros Puglielli. A scrivere la serie, invece, potrebbero esserci nuovamente Andrea Nobile (Distretto di Polizia), Salvatore De Mola (Il Commissario Montalbano), Marcello Olivieri (Il Commissario Nardone), Nicholas Di Valerio e lo stesso Zaccaro. A produrre, Showlab ed Rb Produzioni (quest’ultima di proprietà di Raoul Bova), per Mediaset.

Giustizia per tutti 2, dov’è stato girato?

La serie è ambientata a Torino, città che dovrebbe rimanere la location principale delle riprese. La prima stagione è stata realizzata con il contributo della Film Commission Torino Piemonte e con la Regione Piemonte.

Giustizia per tutti 2, streaming

Se confermata, sarà possibile vedere la seconda stagione della fiction in onda su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile vedere la prima stagione.