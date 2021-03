Giusina in Cucina: al via la nuova edizione su Food Network

Una completa evoluzione quella di Giusina in Cucina, all’anagrafe Giusi Battaglia, protagonista amatissima di Food Network, canale 33 del digitale terrestre, capace di portare in tv la sua prelibata cucina palermitana. Dopo il successo della sua terza stagione in onda sulla medesima rete, è tornata in tv soltanto un paio di giorni fa con una nuova edizione del format, stavolta però leggermente rivisitato per raccontare ai tanti che la seguono da casa non solo dei piatti tipici della sua città, Palermo, ma anche di quelli di tutta la sua regione.

Dal titolo Giusina in Cucina – La Sicilia a tavola, il nuovo cooking show di Giusi Battaglia ha debuttato già dal 6 marzo, ogni sabato pomeriggio per 10 puntate totali. Come anticipato, novità principale il fatto che stavolta Giusina dia spazio anche ad alcune prelibatezze tipiche della Sicilia. Il nuovo format, prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia, ci allieterà e ci farà dunque apprezzare anche numerose leccornie dell’entroterra siculo meno conosciute, tra le quali le Minni di Virgini, le Cassatelle di Agira o ancora il Tagano di Aragona. Ma le sorprese non finiscono qui.

In filo-diffusione, nella cucina di Giusi, avremo anche modo di ascoltare le musiche di Lello Analfino dei Tintura, eclettica band sicula capace di fondere pop, rock, folk, ska e anche il funk.

Giusina in Cucina – La Sicilia a tavola, come per le sue stagioni precedenti, vedrà in programmazione 10 episodi da 30 minuti ciascuno, in onda ogni sabato alle ore 15:45 su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre, Canale 54 Tivùsat. La serie tuttavia è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+, dove ogni episodio viene caricato online subito dopo la sua messa in onda lineare.