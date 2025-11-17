Giuseppe Giofrè: età, dove vive, studi, situazione sentimentale, il rapporto con Jennifer Lopez

Dalla scuola di Amici ai palchi internazionali, chi è il famoso ballerino che ha conquistato anche Jennifer Lopez: tutto su di lui

Classe 1993, Giuseppe Giofrè il prossimo 10 gennaio compirà 33 anni e ha già alle spalle una carriera colma di successi. Nato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, fin da piccolissimo si è avvicinato al mondo della danza, comprendendo da subito che fosse quella la sua strada. Ed effettivamente passione e sacrifici sono stati più che ripagati e oggi è un ballerino che si esibisce sui palchi internazionali al fianco di star della portata di Jennifer Lopez.

Dove vive, qual è la sua situazione sentimentale e che rapporto ha con la strepitosa Jlo, tutto ciò che c’è da sapere sull’ex concorrente di Amici, che è diventato un ballerino di fama mondiale.

Giuseppe Giofrè, dalla casa al coming out: tutto quello che si deve sapere su di lui

Giuseppe Giofrè, sebbene fosse un talentuoso ballerino, è diventato famoso vincendo la dodicesima edizione di Amici. Nella scuola di Maria De Filippi ha dimostrato tutto il suo straordinario talento e non è un caso che abbia conquistato il podio, da quel momento la sua carriera è stata in completa ascesa. Dopo l’esperienza nel programma di Canale Cinque, è arrivato a ballare al fianco di star internazionali, tra cui Jennifer Lopez.

Proprio con lei ha un rapporto speciale, protagonista di tutti i suoi spettacoli e anche di molti videoclip. Proprio riguardo al suo rapporto con la famosa popstar, tempo fa in un’intervista aveva detto: “(…) Tra noi c’è amicizia vera, ci vogliamo molto bene. Lo dimostra dandomi fiducia, presentandomi sul palco durante i concerti, cosa che fa solo con me. Per certi versi è un rapporto analogo a quello che ho con Maria De Filippi, sento dinamiche simili di rispetto e considerazione”. Ha poi descritto la Lopez come una grande professionista, rivelando che dietro le quinte vuole che sia tutto perfetto.

Giofrè, infatti, continua a essere legatissimo anche a Maria De Filippi, tant’è che è tornato nel talent nelle vesti di giudice. Ma Jlo non è l’unica star internazionale con cui il ballerino collabora, ha partecipato a spettacoli di Ariana Grande e anche Taylor Swift, nel caso di quest’ultima l’ha seguita nel suo tour mondiale. Praticamente è sempre in giro per lavoro, ma vive in pianta stabile a Londra, dove si è trasferito per motivi lavorativi.

Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Giuseppe Giofrè, il ballerino è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, ha sempre dichiarato apertamente la sua omosessualità e tempo fa si era vociferato di una presunta relazione, ma in un’ultima intervista a Verissimo aveva dichiarato di essere single. La sua ultima foto con un fidanzato, dunque, risalirebbe al 2019 quando condivise un’immagine al fianco al ballerino di Los Angeles Adam Vessperman, a Polignano a Mare.