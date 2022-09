Dovrebbe essere la parodia di un grande show quella che porterà questa sera su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi con Gran Varietà. In una scenografia colorata e surreale, il comico romagnolo proporrà un varietà sui generis, con ospiti d’eccezione e incursioni a sorpresa, in cui sfoggerà un repertorio fatto sia di cavalli di battaglia sia di monologhi inediti.

Lo show, che si è tenuto al Teatro Masini di Faenza lo scorso 30 agosto, è stato prodotto dalla Ridens di Massimo Zoli, manager di Giacobazzi, che ha parlato di questa opportunità concessa da Italia 1 come di una “coronazione di una bella carriera”.

L’idea – ha spiegato il manager – è da subito stata quella di fare la serata in un teatro e la scelta è ricaduta su quello di Faenza perché è un teatro nella Romagna di Andrea Sasdelli, dove il comico si è già esibito e dove questa volta è tornato per realizzare uno spettacolo pensato per la tv, diverso quindi da quanto porterà in scena nei prossimi mesi nei teatri di tutta Italia.

Con l’appuntamento affidato a Giuseppe Giacobazzi così si conclude il ciclo di serate comiche trasmesse da Italia 1 nelle prime quattro settimane di settembre, incominciato mercoledì 7 settembre con Pucci Show e seguito giovedì 15 e 22 settembre da Tutti contro tutti di Maurizio Battista e Miracolato di Max Angioni.