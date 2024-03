Giuseppe D’Anna vince La Casa dei Figli di Mouse: “Vittoria personale, ho capito che i soldi non fanno la felicità”

Stasera, venerdì 29 marzo 2024, dopo tre settimane, è stato proclamato il vincitore assoluto della prima edizione de ‘La Casa dei Figli di Mouse‘, il reality che ha coinvolto più di 12 tiktoker napoletani. Presenti, alla premiazione, tutti i protagonisti Mucella, Francesca Squillace, Papusciello, Salvo e Luigi Salemi, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe d’Anna, Kekko Napoli, Laura La Divina, Vicienz A Sacchett, Luis Star, Vittorio Anthony Obiechefu, Salvatore Ferdinandez. Uniche assenti Rita De Crescenzo e Luisa Ciardiello.

Ad aggiudicarsi la targa d’oro, consegnata da Enzo Bambolina, è stato Giuseppe D’Anna con la seguente motivazione: “Colui che ha acquisito più punti attraverso giochi di abilità e culturali rappresenta un esempio straordinario di talento e conoscenza. Questo concorrente ha dimostrato una padronanza eccezionale non solo nelle sfide di abilità ma anche nella comprensione e l’applicazione della cultura in tutte le sue forme. Il suo successo è il frutto del duro lavoro, della dedizione e della passione nel mettersi alla prova e superare ogni ostacolo con determinazione. Un concorrente modello per il suo spirito competitivo ma sempre rispettoso. Il premio attributo a questo vincitore è un tributo al suo impegno e alla sua straordinaria capacità di eccellere in un ambiente competitivo e stimolante”.

Le parole del trionfatore, vistosamente emozionante, hanno raccolto i consensi e gli abbracci degli altri compagni d’avventura:

“Volevo ringraziare davvero tutti. E volevo dire una cosa importante. Questa casa mi ha aiutato per un motivo forse banale ma, per me, fondamentale. Grazie a questo programma ho capito che i soldi non fanno la felicità. Ma la felicità sono le persone che ci troviamo qua. E l’affetto che mi avete dato tutti voi. Per me questa è una vittoria personale. Grazie”.

Gli altri premi de La Casa dei figli di Mouse

Nella finale, sono stati assegnati altri tre premi: a Mucella, per avere conquistato i consensi del web. Il riconoscimento della simpatia è stato dato a Papusciello mentre nonna Milina Gatta ha ricevuto il premio della moralità.