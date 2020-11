La tosse di Giuseppe Conte a Otto e mezzo e la spiegazione della Gruber

Chi ha seguito l’intervista di Giuseppe Conte nella puntata di ieri sera di Otto e mezzo non può non aver fatto caso ai ripetuti colpi di tosse del Premier. Una circostanza che tra il serio e il faceto ha allarmato i social, considerando che proprio tosse è uno dei primi sintomi del covid-19.

Intervistata da Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Gruber ha spiegato oggi il motivo della tosse manifestata in studio dal Presidente del Consiglio:

Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che forse ha il coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri.