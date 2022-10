Giuramento governo Meloni: dove seguirlo in tv

È una giornata che segna la storia del nostro Paese: per la prima volta una donna si presenterà al Quirinale per giurare nelle mani del Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Si tratta di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che, a distanza di 76 anni dal primo voto esteso alle donne in Italia, sarà chiamata a guidare il prossimo governo, che si riunirà per la prima volta a Palazzo Chigi in consiglio dei ministri nella giornata di domani, quando è previsto alle 10:30 il passaggio di consegne con Mario Draghi, con il famoso scambio della campanella, e in seguito il primo cdm, in programma per le 12:00.

Oggi però è il giorno del giuramento e allora tutti i riflettori saranno puntati sul palazzo del Quirinale, dove dalle 10:00 andrà in scena la cerimonia. A seguirla in tv sarà il Tg1, che aprirà uno speciale già alle 9:05, mentre Enrico Mentana con il suo Tg La7 lo farà solo dalle 9:40, al termine di Omnibus. È previsto inoltre anche uno speciale del Tg4, che partirà sempre alle 9:40 e si estenderà fino alle 11:55 quando è prevista la regolare edizione del notiziario.

Ecco la lista di ministri che oggi giureranno sulla Costituzione della Repubblica, entrando a far parte del governo Meloni: