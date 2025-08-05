Giulia Stabile e la confessione su Maria De Filippi ad Amici: il retroscena dietro le quinte

La ballerina ha voluto parlare della conduttrice e di quello che è accaduto quando l’ha incontrata le prime volte

Giulia Stabile a distanza di alcuni anni dalla sua vittoria di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato il podio della ventesima edizione del talent show di Canale Cinque, ha raccontato una cosa sulla conduttrice e sui primi incontri che ha avuto con lei.

Ospite del podcast di Alessia Lanza, “Mille Pare”, ha parlato della sua esperienza ad Amici, talent che per lei ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. E proprio raccontando quel momento della sua vita è venuto fuori un retroscena sulla De Filippi.

Cosa ha detto Giulia Stabile di Maria De Filippi

Giulia Stabile è noto come sia una ballerina professionista, ha iniziato a danzare quando era solo una bambina, concentrandosi subito moltissimo per raggiungere alti livelli. La partecipazione ad Amici ha rappresentato senza ombra di dubbio un’importante svolta per lei, infatti ci teneva moltissimo a partecipare e proprio per questo, come ha raccontato, avrebbe fatto un anno e mezzo di casting.

Questo perché ha preso parte ai casting più volte, finché poi non è stata presa: “(…) Pensavo di uscire prima ma avevo l’obiettivo in testa: diventare professionista“. Questo il racconto di Giulia Stabile che ha spiegato come lei si senta sempre la stessa persona, sebbene sappia che il programma le abbia letteralmente “cambiato la vita”. Partecipando ad Amici ha incontrato Maria De Filippi con la quale oggi hanno un bellissimo rapporto, come ha raccontato la ballerina.

La Stabile ha raccontato che all’inizio credeva che la De Filippi non le volesse bene perché parlava molto con i cantanti della scuola e poco con lei. Le cose, poi, sono cambiate: “Invece adesso so che mi vuole bene. (…) Maria la vedo come Maria che vediamo tutti quanti e poi le voglio anche molto bene, per quanto so che è il capo“. La ballerina ha anche spiegato come la famosa conduttrice sia sempre disponibile con tutti, pronta ad aiutare se qualcuno sta male e a supportare i ragazzi della scuola. Cosa che non è stata la prima a raccontare della De Filippi, molti allievi di Amici riconoscono in lei questo modo di fare materno.

Oggi Giulia Stabile, infatti, continua a lavorare con Maria De Filippi a Tu si que vales, un’importante occasione televisiva per lei. Non è la prima ex allieva di Amici che continua a collaborare con la conduttrice, da Stefano De Martino ad Emma Marrone, la conduttrice spesso decide di far entrare in squadra i volti dei suoi programmi. Non è un caso che con molti ex allievi di Amici abbia un legame davvero molto forte e tra questi c’è sicuramente anche Giulia Stabile. Quest’ultima, infatti, non è l’unica a parlare del bene che vuole alla conduttrice e come le abbia cambiato la vita.