Giulia Stabile e i presunti ritocchi estetici: la ballerina di Amici risponde agli haters

Giulia Stabile torna a far parlare di sé, ma questa volta non per una sua performance in tv. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, oggi ballerina professionista e conduttrice di Tu Si Que Vales, ha scelto di rispondere ai recenti attacchi degli hater con l’arma che conosce meglio: la danza.

Un gesto semplice ma di grande impatto che ha trasformato le critiche in una occasione per riaffermare la sua identità artistica e personale.

Il percorso inarrestabile di Giulia

Da quando ha sollevato la coppa della ventesima edizione del talent più seguito della tv, Giulia Stabile ha visto la sua carriera decollare. Oltre a essere entrata nel corpo di ballo del talent che l’ha lanciata, ha conquistato anche la prima serata di Canale 5 come co-conduttrice di Tu Si Que Vales, accanto a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Classe 2002, romana con origini spagnole, Giulia è diventata in pochi anni uno dei volti più amati della tv italiana. Eppure il successo non le ha risparmiato l’altra faccia della popolarità: le critiche, spesso feroci e gratuite, che dilagano sui social.

Le accuse e il bodyshaming

Se le critiche costruttive fanno parte del gioco, quelle rivolte a Giulia negli ultimi mesi hanno superato i confini del lecito. Non si parla solo di opinioni sul suo talento e sulla sua carriera, ma di attacchi personali: insinuazioni su presunti favoritismi, illazioni su ritocchi estetici, commenti poco rispettosi sul suo corpo.

Il bodyshaming, si sa, è diventato terreno fertile per gli hater. “Non dite che sia un fisico normale, non è normale prendere peso così velocemente se sei sportiva”, ha scritto un uetnte, mentre altri hanno invece preso le sue difese: “Finalmente uan ballerina con ferme vere”, ha risposto un altro utente.

Di fronte alle molte critiche, però Giulia non ha alzato la voce né ha scelto lo scontro diretto. Ha preferito una risposta “muta” ma ricca di significato: un video in cui danza con la sua solita naturalezza su un balcone.

Sul suo profilo TikTok, seguito da oltre 1,3 milioni di fan, la ballerina ha postato un video in cui danza su una terrazza di Barcellona, con la Sagrada Familia sullo sfondo. Un’esibizione breve che però racchiude tutta la sua essenza: energia, leggerezza, sensualità e un sorriso capace di ipnotizzare.

Un modo elengante per trasformare le critiche in movimento, senza mai nemmeno nominarle. E i fan lo hanno colto al volo il concetto: “Così si fa, rispondi con i fatti”, ha scritto un follower. E un altro ha aggiunto: “Chi ti critica è solo invidioso, tu sei la numero uno”.

La forza di Giulia Stabile, d’altronde, sta proprio nella sua autenticità. Non ha mai nascosto le sue fragilità e insicurezze, che l’hanno accompagnata anche durante il suo percorso ad Amici. Ma quelle stesse fragilità, trasformate in energia, l’hanno resa unica e forte.