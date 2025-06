Giulia Salemi sul Nove con Amadeus: età, studi, lavoro, dove vive, il figlio e Pierpaolo Petrelli

Giulia Salemi è una conduttrice e modella italiana molto amata dal pubblico. Nata nel 1993 e originaria di Messina, la sua mamma – Fariba Tehrani – è un’estetista iraniana, mentre il papà Mario Salemi è un poliziotto originario di Agrigento. Da giovanissima, Giulia ha studiato presso il Liceo delle Scienze Umane e dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza). In quel periodo ha lavorato anche nella gestione del centro estetico di sua madre, e un anno dopo ha scelto di abbandonare gli studi per dedicarsi alla sua più grande passione, cioè quella per la moda e per il mondo televisivo.

L’approdo in tv e il successo dopo il Grande Fratello

Nel 2012 ha partecipato alla quarta edizione del programma Velina e, l’anno successivo, ha firmato per l’agenzia di moda di Milano The Fashion Model Management. In seguito ha preso parte come concorrente al reality show Sweet Sardinia, andato in onda su La5. In seguito c’è stata l’opportunità di mostrarsi a Miss Italia, dove si è classificata in terza posizione e, nel 2015, ha fatto parte del cast di Leyton Orient, talent show calcistico in onda su Agon Channel con la conduzione di Simona Ventura. Nello stesso anno ha partecipato a Pechino Express, in coppia con la mamma Fariba, e a settembre è passata all’agenzia NEXT Management.

Si sono così susseguite diverse esperienze televisive come quelle nel programma Sbandati su Rai 2, in una puntata di Milano – Roma – In viaggio con i Gialappa’s e Ridiculousness Italia in onda su Mtv. Nello stesso anno ha anche sfilato durante il Festival del Cinema di Venezia, anche se il vero successo è arrivato nel 2018, quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, all’epoca condotto da Ilary Blasi. La Salemi è tornata a parteciparvi nella quinta edizione con la conduzione di Alfonso Signorini, mentre nel 2019 ha preso parte al programma Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota di Italia 1. Ha inoltre condotto La pupa e il secchione e viceversa, ma anche Disconnessi on the road. Da quel momento la sua carriera è stata sempre in ascesa e ci sono state molte altre avventure nel piccolo schermo.

Il lancio del podcast e i progetti recenti

Nel 2024 è stata conduttrice principale del team di Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione del 74esimo Festival di Sanremo, e nello stesso anno è stata anche testimonial di Morellato e ha condotto il suo primo podcast Non lo faccio x moda. In questo 2025 Giulia Salemi ha condotto i Webboh Awards insieme alla cantautrice BigMama e, dal mese di giugno, sta conducendo il programma The Cage – Prendi e Scappa sul Nove, insieme ad Amadeus.

La vita privata

Giulia Salemi è stata legata – nel 2013 – a Luca Bergamaschi, con cui ha anche partecipato a Sweet Sardinia. Dal 2018 al 2019 ha invece avuto una relazione con il modello Francesco Monte, conosciuto durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip. Dal 2020 ha invece una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Gf e da cui ha avuto il figlio Kian.