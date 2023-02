Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: l’annuncio al Grande Fratello Vip 7 (video)

L’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 7’, in onda, oggi, lunedì 13 febbraio 2023, si è aperta con un colpo di scena a dir poco clamoroso. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. Il padrone di casa, in qualche modo, ha confermato il gossip (circolato da settimana) che riguarda una delle coppie più amate dal popolo dei social (Qui, il video completo).

Le prime dichiarazioni ufficiali dell’influencer, in apertura, hanno fugato ogni dubbio. I fan dei #prelemi, però, non disperino. Perché i loro beniamini ce la stanno mettendo tutta per ricucire lo strappo e tornare più forti di prima.

Voglio essere sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie, come noi, di trent’anni. Non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Stiamo cercando di capire in che direzione va la nostra relazione. Io, personalmente, spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere ed è difficile chiedere di rispettare la privacy. Io mi auguro che questa cosa accada.

San Valentino amaro per la Salemi che, però, ha confessato di dover passare la serata degli innamorati proprio con Signorini e l’ancora compagna a Napoli:

Signorini: “Vi voglio bene. E so che ce la metterete tutta”.

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti ed innamorati durante la quinta edizione del reality di Canale 5. Da quasi due anni, sono inseparabili. Si parlava persino di una convivenza, di un figlio e di un imminente matrimonio. Desideri solo rimandati?!