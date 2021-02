La carriera di Giulia De Lellis è lanciatissima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Andrea Damante con cui ha vissuto una lunga storia d’amore, ed ex concorrente del GF Vip, a breve, farà il proprio debutto come attrice e come conduttrice.

Per quanto riguarda la conduzione, la social influencer 25enne condurrà la prima edizione di Love Island Italia, docu-reality che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma Discovery+ e che, successivamente, andrà in onda su uno dei canali del gruppo Discovery.

Giulia De Lellis, come scritto in precedenza, ex concorrente del GF Vip, sembrerebbe essere coinvolta, indirettamente, anche in questa quinta edizione del reality show di Canale 5, in onda da settembre.

Una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5, infatti, è la modella brasiliana Dayane Mello che è la ex fidanzata dell’attuale fidanzato di Giulia De Lellis ossia Carlo Beretta.

Stando ad un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, la madre del fidanzato della De Lellis sarebbe ancora molto affezionata a Dayane Mello al punto da non perdersi una puntata del GF Vip e da invitare tutti gli amici intimi a votarla in vista della finale del reality, che andrà in onda il prossimo 1° marzo.

Giulia De Lellis conduttrice di Love Island Italy: il post

Come scritto in precedenza, Giulia De Lellis è stata scelta per la conduzione di Love Island Italy, come anticipato da Giornalettismo. Sul proprio seguitissimo profilo Instagram, l’influencer ha manifestato tutta la propria soddisfazione per aver raggiunto un proprio obiettivo ossia quello di diventare una conduttrice: