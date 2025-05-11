Giro di Italia, dove vederlo in tv e il programma completo

Il Giro d’Italia è partito e si concluderà il 1 giugno. Ecco il programma completto dell’attesissimo evento.

Lo scorso 9 maggio è partita l’edizione numero 108 del Giro d’Italia. La corsa è iniziata in Albania e terminerà il 1 giugno a Roma, per il terzo anno consecutivo. In tutto ci saranno ben 21 tappe, con tre giorni di riposo e una strada complessiva di 3.413 km. Cominciando da Durazzo, Tirana e Valona, gli sportivi arriveranno nella Capitale. L’attesa sta crescendo soprattutto per le tappe del Tonale e Montirolo, ma anche per il Colle delle Finestre e per Cima Coppi. Questi potrebbero infatti essere momenti decisivi per conquistare la tanto acclamata maglia rosa.

Le tappe del Giro d’Italia 2025

Anche quest’anno l’evento sportivo più importante d’Italia attraverserà 15 regioni italiane e all’estero dato che, oltre l’Albania, raggiungerà anche la Slovenia. Il programma completo – divulgato prima dell’inizio della gara – prevede due prove a cronometro individuale, di cui l’ultima a Roma. Ci saranno inoltre sei tappe per i velocisti, otto tappe di media montagna e cinque tappe di montagna.

La tappa più lunga sarà invece quella del 25 maggio, quando da Fiume Veneto si arriverà ad Asiago mediante un percorso di 210 km. Tra le mete più dure ci sono invece la sedicesima, la diciannovesima e la ventesima tappe, che vengono tutte raggiunte nell’ultima settimana, quando si passerà sul Brenta, per Champoluc e si scalerà infine il Sestriere.

Il programma completo

venerdì 9 maggio – Tappa 1: Durazzo-Tirana, 164 km, 1800 di dislivello. Orario Partenza 13:10

sabato 10 maggio – Tappa 2: Tirana-Tirana, 13,7 km cronometro individuale, 150 metri dislivello. Orario Partenza 13:30

domenica 11 maggio – Tappa 3: Valona-Valona, 160 km, 2800 metri di dislivello. Orario Partenza 13:15

lunedì 12 maggio – giorno di riposo

martedì 13 maggio – Tappa 4: Alberobello-Lecce, 187 km, 800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:55

mercoledì 14 maggio – Tappa 5: Ceglie Messapica-Matera, 144 km, 1550 metri di dislivello. Orario Partenza 13:35

giovedì 15 maggio -Tappa 6: Potenza-Napoli, 226 km, 2600 metri di dislivello. Orario Partenza 11:30

venerdì 16 maggio – Tappa 7: Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 km, 3500 metri di dislivello. Orario Partenza 12:50

sabato 17 maggio – Tappa 8: Giulianova-Castelraimondo, 197 km, 3800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:15

domenica 18 maggio – Tappa 9: Gubbio-Siena, 181 km, dislivello 2500 metri. Orario Partenza 13

lunedì 19 maggio – giorno di riposo

martedì 20 maggio – Tappa 10: Lucca-Pisa, 28,6 km cronometro individuale, 150 metri di dislivello. Orario Partenza 13:25

mercoledì 21 maggio – Tappa 11: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti, 185 km, 3850 metri di dislivello. Orario Partenza 12:05

giovedì 22 maggio – Tappa 12: Modena – Viadana, 172 km, 1850 metri di dislivello. Orario Partenza 13:15

venerdì 23 maggio – Tappa 13: Rovigo – Vicenza, 180 km, 1600 metri di dislivello. Orario Partenza 12:55

sabato 24 maggio – Tappa 14: Treviso-Nova Gorica/Gorizia, 186 km, 1100 metri di dislivello. Orario Partenza 13

domenica 25 maggio – Tappa 15: Fiume Veneto-Asiago, 214 km, 3900 metri di dislivello. Orario Partenza 11:25

lunedì 26 maggio – giorno di riposo

martedì 27 maggio – Tappa 16: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico, 199 km, dislivello di 4900 metri. Orario Partenza 11:25

mercoledì 28 maggio – Tappa 17: San Michele all’Adige-Bormio, 154 km, 3800 metri di dislivello. Orario Partenza 12:50

giovedì 29 maggio – Tappa 18: Morbegno – Cesano Maderno, 144 km, 1800 metri di dislivello. Orario Partenza 13:50

venerdì 30 maggio – Tappa 19: Biella – Champoluc, 166 km, 4950 metri di dislivello. Orario Partenza 12:20

sabato 31 maggio – Tappa 20: Verres-Sestriere, 203 km, 4500 metri di dislivello. Orario Partenza 10:45

domenica 1° giugno – Tappa 21: Roma-Roma, 141 km, dislivello 600 metri. Orario Partenza 15:05

Dove vedere il Giro d’Italia 2025

L’evento sportivo sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Rai 2, ma sarà anche disponibile in streaming su Rai Play. In più si potrà assistere a tutte le tappe del giro su Eurosport 1 ma anche su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.