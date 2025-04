Giovanni Siciliano: età, lavoro, ex mogli e figli. Tutto sul cavaliere di Uomini e Donne

Si chiama Giovanni Siciliano e di lui si sta parlando spesso. I telespettatori di Uomini e Donne – il famoso dating show condotto ormai da anni da Maria De Filippi – lo hanno spesso attaccato sui social, proprio per via della sua vita privata fuori dallo studio del programma. L’uomo è stato oggetto di critiche sia dentro che fuori la trasmissione, a causa delle sue scelte familiari. Nel frattempo, non può non crescere l’attesa per quello che succederà tra i vari cavalieri e dame del trono Over, che continuano ad avviare diverse conoscenze nonostante i tanti alti e bassi.

Chi è quindi Giovanni quando si spengono le telecamere e cosa fa davvero nella vita? Il 44enne è di certo tra i più chiacchierati di Uomini e Donne, e per un motivo ben preciso.

Chi è Giovanni Siciliano di Uomini e Donne

Uno dei protagonisti più indiscussi di questa stagione di Uomini e Donne, il cavaliere è finito spesso al centro delle critiche per via delle sue frequentazioni. Le conoscenze fatte in quello studio televisivo si sono in realtà tutte concluse negativamente, così com’è accaduto di recente anche con la dama Luana, con cui ci sono state delle belle esterne ma da cui si è ben presto allontanato. Di lui si sa che è un imprenditore e agente immobiliare, e che ha scelto di partecipare a Uomini e Donne al fine di incontrare la sua donna ideale. Giovanni ha tra l’altro confessato di cercare una persona intraprendente ma allo stesso tempo dolce. Di recente, i fan di Uomini e Donne hanno inoltre scoperto che è padre di 4 bambini avuti da 3 donne diverse.

A confessare questo lato della sua vita privata è stato proprio il diretto interessato, che ha risposto a varie domande chieste dai suoi followers su Tik Tok. Giovanni ha infatti reso noto che il primogenito ha 20 anni e che è venuto al mondo dal suo primo matrimonio. Dopo di lui sono arrivati Melissa, di anni 6, e Michelle di 4 anni che sono invece nati dal suo secondo matrimonio. L’ultimogenito Nathan è invece nato un anno fa da una donna con cui c’è stata una convivenza. Pare inoltre che il cavaliere stia cercando in tutti i modi di mantenere un legame tra tutti i suoi figli, anche se questi abbiano madri diverse.

Giovanni Siciliano criticato sui social

Molti utenti del web lo hanno criticato per queste sue scelte di vita. “Con tre bambini piccoli e uno di solo un anno va a Uomini e Donne“, ha infatti detto uno di loro. E ancora: “I figli dovrebbero essere la priorità, per trovare una buona compagna non c’è bisogno di andare a Uomini e Donne”, “Ma io resto senza parole per lui e per quelle che in puntata gli vanno dietro”, “I bambini hanno bisogno di una famiglia”. Tutti messaggi – questi – che sono spuntati sul suo account Tik Tok.

In più occasioni, il cavaliere ha dichiarato di essere felice delle sue decisioni. “Lo rifarei altre cento volte. Servono amore e rispetto“, ha dichiarato lui, affermando anche che non vede l’ora di incontrare la sua donna ideale nello studio di Uomini e Donne.