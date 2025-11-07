Giovanni Pernice rompe il silenzio: Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le Stelle?

Francesca Fialdini ha subìto un infortunio la scorsa settimana e, a dare aggiornamenti sul suo stato di salute, è stata la stessa conduttrice Rai. Al momento è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, ma il piede è ancora gonfio e non riesce a poggiarlo a terra perfettamente. Il maestro Giovanni Pernice ha intanto svelato se sarà presente o meno nella prossima puntata del talent di Rai 1.

Come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio

La concorrente ha avuto un infortunio al piede destro durante le prove del venerdì sera per il Jive. Questo incidente l’ha quindi costretta a fermarsi e a non potersi esibire in diretta. Dopo i vari accertamenti fatti, lei stessa ha raccontato di avere il piede gonfio e di provare dolore tra il terzo e quarto dito, tanto che le è stata consigliata l’applicazione di ossido di zinco. La Fialdini ha così dato aggiornamenti sul suo percorso durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, pubblicata lo scorso 4 novembre su Rai Play.

“Mi hanno fatto una fasciatura all’ossido di zinco, ho il terzo e quarto dito del piede gonfissimi” – ha dichiarato lei. Durante la chiacchierata con Milly Carlucci, quest’ultima le ha dato indicazioni su come continuare gli allenamenti. “Eviteremo di articolare troppo il piede, per quanto tu non poggi tanto, un pochino poggerà” – ha detto la conduttrice – “Non avendolo articolato, ora sei piena di liquido e per questo ora dovrai fare terapia manuale lì, il massaggio linfatico“.

Le parole di Giovanni Pernice

Qualche giorno fa, Fanpage ha anticipato che le condizioni di salute di Francesca Fialdini potrebbero portare ad un’eventuale assenza nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, in programma per il prossimo 8 novembre. Le immagini andate in onda hanno infatti mostrato una situazione abbastanza complesso e hanno anche lasciato intendere che potrebbe essere difficile un recupero completo in pochi giorno. Nonostante questo, pare che la sua presenza nel prossimo episodio del talent show sia confermata. A svelarne qualcosa in più è stato proprio il suo maestro di ballo Giovanni Pernice, che ha affermato: “Eviterà di saltare e non mettere tutto il peso solo sul tallone, ma la nostra idea è che ‘lo show must go on’“. Fialdini ha poi continuato: “Per forza“, confermando così che sabato prossimo ci sarà.

La conduttrice ha tra l’altro subito catturato l’attenzione del pubblico ed è stata classificata tra le concorrenti più brave di questa edizione di Ballando.