Giovanni Pernice, età, carriera, studi, dove vive, Bianca Guaccero, profilo Instagram, tutto sul ballerino professionista di Ballando con le Stelle

Giovanni Pernice è uno dei ballerini professionisti più amati di Ballando con le Stelle, tanto che lo scorso anno ha anche vinto il programma danzando con Bianca Guaccero, con cui ha ora una storia d’amore. Originario di Palermo, ha conquistato tutti per il suo talento e per la sua tecnica impeccabile, diventando subito un vero e proprio punto di riferimento per i fan. Oltre alla carriera televisiva, alle sue spalle c’è anche un percorso nel mondo della danza competitiva, oltre che spettacoli internazionali che gli hanno dato la possibilità di collaborare con diverse celebrità e di collezionato tanti successi artistici.

I primi passi, il successo in tv e la carriera

Nato nel 1990 a Palermo, Pernice ha mostrato sin da subito una forte passione per la danza. All’età di 14 anni si è infatti trasferito a Bologna per concentrarsi sulla sua formazione da ballerino e per specializzarsi nei balli latino-americani come samba, cha-cha-cha, paso doble e jive. Ha così partecipato a diverse competizioni nazionali e internazionali, vincendo riconoscimenti importanti. Il vero successo è però arrivato per lui nel 2015, quando è stato selezionato per partecipare al famoso programma britannico Strictly Come Dacing, corrispettivo del Ballando con le Stelle italiano.

Dopodiché si è dedicato all’insegnamento, ed è diventato un maestro di danza molto stimato, soprattutto grazie alla sua capacità di trasmettere l’amore per l’arte. Tra l’altro, ha anche creato diversi spettacoli di danza dal vivo come Dance is Life, uno show che ha portato in tournée in vari paesi. Nel 2024, Giovanni è tornato in Italia per entrare nel cast di Ballando con le Stelle, dove ha ballato insieme all’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. Tra i due è nata una forte complicità, che si è trasformata in amore. In questa edizione 2025, è invece in coppia con Francesca Fialdini.

La vita privata

Giovanni Pernice ha avuto in passato alcune relazioni con donne del mondo dello spettacolo come l’influencer Maura Higgins e la cantante Ashley Roberts delle Pussycat Dolls, con cui è stato fidanzato tra il 2018 e il 2020. Il ballerino ha ritrovato l’amore proprio grazie a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto Bianca Guaccero. I due hanno ufficializzato la relazione dopo diverse puntate e la loro storia procede oggi a gonfie vele. Sempre molto attivo sui social, Pernice pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa, oltre che i momenti di vita trascorsi insieme alla compagna Bianca.