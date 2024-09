Giovanni Pernice: chi è il nuovo maestro di Ballando con le stelle

Sabato 28 settembre 2024, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle 2024‘, il programma di danza condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tra le new entry di questa stagione, nella fila dei maestri, troviamo Giovanni Pernice che avrà l’onore di ballare con Bianca Guaccero.

Conosciamolo meglio:

Chi è Giovanni Pernice di Ballando con le stelle 2024? Età, lavoro, Instagram

Giovanni Pernice è nato il 5 settembre 1990, in Sicilia, sotto il segno della Vergina. Ha 34 anni. All’età di 14 anni, si è trasferito a Bologna per inseguire il sogno della danza.

Pernice è membro della Federazione Italiana Danza Sportiva, e fa parte della World Dance Sport Federation. Ha gareggiato, tagliando importanti traguardi, tra il 2007 e il 2014.

Tra i risultati degni di nota figurano il secondo posto nell’International Open Latin in Slovenia nel 2014 e la vittoria in altre competizioni Open a Pieve di Cento, Italia (2011); Ancona, Italia (2011); San Marino (2011) e Sant Cugat del Vallès, Spagna (2011). Le sue partner di ballo in competizione sono state Erika Attisano (2011–2014) e Alexandra Koldan (2014–2015).

E’ molto conosciuto nel Regno Unito, meglio per le sue partecipazioni alla versione inglese di ‘Ballando’, ovvero ‘Strictly Come Dancing’. Ha vinto numerosi competizioni ed è stato campione italiano di danze latino-americane nel 2012 ed è detentore del Guinness World Record per il numero di calci e movimenti nel Jive, così come per le giravolte nel Charleston.

Il suo profilo Instagram @giovannipernice, ad oggi, conta oltre 1.1 milione di followers.

Chi sono i maestri e le maestre di Ballando con le stelle 2024?

I maestri e le maestre di ‘Ballando con le stelle 2024’ sono: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Luca Favilla, Carlo Aloia, Angelo Madonia e Sophia Berto.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024?

Il cast definitivo è formato da Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Luca Barbareschi, Nina Zilli, I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi), Furkan Palali, Tommaso Marini e Anna Lou Castoldi.