Nel corso della trentaduesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, in onda, stasera, martedì 23 gennaio, è stata fatta chiarezza sul rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese che, a distanza di settimane, non riesce a trasformarsi in un ritorno di fiamma. Alfonso Signorini ha notato che la concorrente è abbastanza frenata nei confronti dell’ex fidanzato. Forse, per l’esistenza di una persona fuori dalla casa di nome Giovanni.

Chi è Giovanni l’amico speciale di Monia La Ferrera del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Al momento, non si hanno dettagli su chi sia Giovanni con i dettagli sul cognome, età, lavoro e profili social. Però, spulciando, il profilo Instagram della gieffina, un’idea sull’identità del misterioso ‘amico speciale’ ce la si può fare. Uscirà allo scoperto?

Monia: “Sono una persona libera. Massimiliano sa benissimo che frequentavo una persona prima di entrare qui. Giovanni è una persona che conosco da anni, a cui voglio bene. E a cui continuerò a voler bene. E’ una persona che fa parte della mia vita, che ha fatto parte della mia vita. E’ un grande amico, un grande compagno, un grande confidente. Abbiamo avuto una relazione che è durata un paio di mesi. Non ci siamo lasciati perché non siamo mai stati insieme realmente. Ci sentivamo prima di entrare. Non siamo una coppia io e Giovanni. Non è il mio fidanzato, non è il mio compagno. E’ un ragazzo che ho frequentato. Non è un compagno di vita”

Massimiliano: “Per me non era così chiara la situazione. Pensavo che Monia fosse libera se no non mi sarei permesso di fare quei piccoli passi. Adesso è tutto più chiaro, ne prendo atto. Cercherò di capire. Ho le mie fragilità, le mie debolezze, non mi sarei permesso nulla oltre ad un’amicizia speciale”

Monia: “Io e Massi ci stiamo riscoprendo, ho ritrovato la bella persona che ho conosciuto quindici anni fa. Mi sta confermando che è la stessa persona. Non mi precludo di conoscerlo anche fuori qualora ne avesse voglia. Con Giovanni è una persona speciale, non me lo leverà mai nessuno. Lui è un tipo d’amore. Abbiamo avuto una storia. Massimiliano ne è consapevole”.