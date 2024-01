Grande Fratello 2024, puntata 23 gennaio: anticipazioni e diretta

Arriva questa sera su Canale 5 la puntata numero trentadue dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello. I telespettatori troveranno come sempre alla conduzione Alfonso Signorini, mentre Cesara Buonamici lo affiancherà come opinionista. Rebecca Staffelli, invece, porterà il mondo dei social all’interno del programma e sorveglierà tutto quello che avverrà nella Casa durante la puntata.

Grande Fratello è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2024, puntata 23 gennaio: anticipazioni

È in corso un televoto per stabilire chi tra Beatrice, Federico e Sergio, dovrà finire al televoto eliminatorio che si aprirà questa sera. A questo televoto ci sarà sicuramente Stefano, per un provvedimento preso dal Grande Fratello. Fra i possibili argomenti di discussione di questa trentaduesima puntata il rapporto di Stefano con Greta, messo alla prova dall’avvicinamento a Perla, e il nuovo avvicinamento – per ora solo in amicizia – tra Massimiliano e Monia. Dopo l’eliminazione della scorsa settimana dovrebbe fare il suo ingresso in studio Rosanna Fratello.

Grande Fratello 2024, puntata 23 gennaio: concorrenti

Sono al momento all’interno della casa del Grande Fratello i seguenti concorrenti: Anita Olivieri (comunicazione ed eventi), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Federico Massaro (modello), Fiordaliso (cantante), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Greta Rossetti (ex tentatrice di Temptation Island), Letizia Petris (fotografa), Marco Maddaloni (judoka), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Monia La Ferrera (azienda edile), Paolo Masella (macellaio), Perla Vatiero (ex concorrente Temptation Island), Rosy Chin (chef), Sergio D’Ottavi (chef), Stefano Miele (fashion designer) e Vittorio Menozzi (modello).

Sono invece stati eliminati i seguenti concorrenti: Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti, Sara Ricci e Rosanna Fratello. Hanno abbandonato invece la Casa Heidi Baci, Giampiero Mughini, Alex Schwazer e Ciro Petrone.

Grande Fratello 2024, puntata 23 gennaio: diretta in streaming e in tv

La trentaduesima puntata del Grande Fratello 2023-2024 si potrà seguire in streaming su Mediaset Infinity e in diretta tv su Canale 5, dalle 21:35. TvBlog come di consueto seguirà integralmente la puntata e la commenterà con l’immancabile liveblogging, che partirà dalle 21:30.