Giovani Nonne: l’esperimento social diventato programma tv

Ormai arrivato alla seconda stagione, Giovani Nonne è il programma di successo per antonomasia. Nato quasi per gioco e trasmesso solitamente la domenica pomeriggio su Food Network, torna in prima pagina sul portale web del canale televisivo ed è di nuovo un grande successo.

Di cosa stiamo parlando? Di Giovani Nonne, nuovo, si fa per dire, docu-reality a tema ovviamente culinario del canale 33 del digitale. Protagonista una giovanissima Chef, Vittoria, che tuttavia non ama essere definita tale. Tra le varie pause “casalinghe” dal lavoro in smart working del primo lockdown, Vittoria infatti si è riscoperta un’amabile pizzaiola e da qui è partito il tutto. Ebbene sì, esperimento social improbabile, il successo di Vittoria è diventato uno show.

Avete capito bene, “esperimento social”. Galeotta fu una Instagram Story, e a dirlo non siamo noi ma bensì i fautori del tutto: Chef in camicia. Chef in camicia, canale Instagram tra i più seguiti sul mondo food ormai divenuto una vera e propria istituzione per tutti gli amanti di cucina online, proprio nel corso del primo lockdown aveva lanciato una sfida ai suoi Followers invitandoli a candidarsi presentando diverse ricette della tradizione. In palio, una posizione “Social” di rilievo sul canale seguitissimo di Chef in camicia e tanta visibilità. Insomma, il sogno di Vittoria in qualche modo proprio da Instagram è diventato realtà. La ragazza, per gioco, si è proposta come “terrona fuorisede” ideale per il canale online, è stata selezionata grazie alle sue doti di cuoca provetta e da lì il successo e il programma su Food Network. Che sopresa, Vittoria! Simpatico ma fuorviante il titolo dello show, che lascerebbe credere inizialmente che la giovanissima Vittoria sia già nonna di almeno un nipotino. In realtà niente del genere, ma la capacità di riprodurre in episodi da 30 minuti soltanto le principali e più gustose ricette della nonna ha lanciato Vittoria prima nel mondo social e ora in quello della tv.

Su Discovery+ sono disponibili in streaming tutte le più e meno recenti puntate della prima stagione e anche della seconda, Giovani Nonne ora attende solo di tornare in rotazione televisiva anche sul canale 33 del digitale.