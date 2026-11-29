Giorgio Panariello lo ripeteva ogni momento che sarebbe stato meglio riportare il Varietà in prima serata. Non era l’unico a dirlo, ma rimaneva – ai tempi della Rai – tra i pochi performer pronti a farlo. Anzi, rifarlo. Nessuno gli ha dato ascolto, pensando che l’epoca dei grandi show (con i fasti di Torno Sabato) fosse ormai finita.

Allora l’attore toscano, oltre a lavorare in teatro, si è guardato intorno e terminati gli accordi con Viale Mazzini ha scelto di andare a Mediaset. Le ragioni sono state chiare sin dal primo momento: si è presentata l’occasione di fare uno show alla vecchia maniera e Panariello non se lo è fatto dire due volte. Pier Silvio Berlusconi è pronto ad affidargli uno spettacolo a sua immagine e somiglianza. Non solo: gli dà carta bianca per la realizzazione, può scegliere tutto con un valido gruppo di autori alle spalle.

Il Varietà non è finito

Un’offerta che non si può rifiutare. Infatti Panariello non lo ha fatto: Mediaset diventa la sua nuova casa televisiva con buona pace di Carlo Conti che lo aveva in giuria a Tale e Quale Show. L’interprete toscano vuole tornare a fare quello che riesce a dargli la scarica d’adrenalina necessaria per lavorare emozionandosi. Le risate del pubblico, per lui, sono benzina. Il mezzo glielo ha dato Cologno Monzese: tre serate 5,8 e 11 dicembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno. Sketch, monologhi, esibizioni live e tanta buona musica.

Il risultato sarà tradotto in puntate di uno spettacolo televisivo dal titolo evocativo. Panariello sotto l’albero, a dimostrazione che il progetto arriverà sul piccolo schermo in piene festività natalizie. Giorgino, come lo chiama amichevolmente Tosca D’Aquino, è tornato nella sua comfort zone. Panariello fa quello che gli altri non vogliono più fare: il Varietà. C’è troppa paura, eccessivo timore. Il rischio che uno show vecchia maniera possa rivelarsi un salto nel buio è forte, ma l’artista toscano non teme confronti.

L’intrattenimento televisivo torna allo spettacolo d’autore

Sa bene che far ridere ed emozionare la gente gli viene quasi spontaneo, allora si lancia a piè pari in un’avventura tutta da vivere. L’arma in più saranno tanti ospiti illustri pronti a supportarlo in ogni apparizione televisiva. Sembra di essere tornati ai primi anni del Duemila, con lo show in prima serata tra canzoni, esibizioni e gag ad alto tasso di ironia. Il futuro è rappresentato, almeno in televisione, dalla capacità di tornare dove si è stati bene. I talent, di qualsiasi tipo, ormai sono inflazionati e ripetitivi. L’intrattenimento ha bisogno di altro, quindi Panariello prova a fare da apripista.

Questo Natale sotto l'albero trovate sicuramente lui 🎄🎁

🔜 Panariello vi aspetta da mercoledì 9 dicembre su #Canale5 per uno show… imprevedibile! pic.twitter.com/iU3Lq7hD7l — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 29, 2026

Se lo show su Canale 5 dovesse andare bene, si potrebbe aprire un ciclo. Su Mediaset, ma anche sulla Rai. I rumors sul possibile ritorno in tv di Fantastico sono concreti. Quindi, alla base di tutto, fra remake e novità, c’è la voglia di valorizzare le origini dello spettacolo d’autore. È necessario che qualcuno dia una scossa per tornare a osare. Il compito, stavolta, spetta a un volto simbolo della tv e del cinema come l’artista nato a Firenze. Panariello non si limita a portare il meglio di sè in scena: seleziona, valuta e ingaggia altri complici.

Il futuro a Mediaset

Artisti come lui che hanno bisogno soltanto di una mano tesa per emergere. La forza del suo spettacolo, con la collaborazione di Mediaset, sotto l’albero sarà anche quella di scandagliare nuovi rappresentanti di una comicità fervente ma anche televisivamente in disuso. Ai microfoni de Il Tirreno, Panariello ha dichiarato: “Vedo tanta televisione e lontano dai riflettori ci sono molti artisti che hanno solo bisogno di un po’ di fiducia, provo a dargliela io anche per trovare degli eredi. La comicità toscana non può fermarsi a Pieraccioni, sarebbe deprimente (ride ndr)”.

Insomma, tutto è pronto per ritrovare i grandi fasti del Varietà in televisione con uno sguardo anche al prossimo futuro. Panariello può davvero aprire un ciclo di contenuti in grado di far tornare protagonista un determinato tipo di intrattenimento. Quello che molti sembravano aver dimenticato, invece era soltanto da rispolverare. L’artista toscano è pronto a dimostrare quanto ancora lo spettacolo dal vivo possa fare la differenza sul piccolo schermo.