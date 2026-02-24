Giorgio Panariello e l’in bocca al lupo a distanza per Sanremo 2026: “Carlo, salutaci i Pokemon” | VIDEO

Sanremo 2026 sta per cominciare. Appuntamento atteso, ma anche carico di tensioni e retroscena. Uno riguarda la possibile presenza di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni all’Ariston. Le voci di una loro possibile improvvisata, sul palco della kermesse canora, si sono alternate per mesi. I due sono amici di vecchia data di Carlo Conti e in molti – anche fra gli addetti ai lavori – hanno pensato che essendo l’ultimo Sanremo del conduttore toscano i compari d’avventura avrebbero potuto concedergli una rimpatriata finale.

In perfetto stile Amadeus-Fiorello. Con tutta probabilità, il revival non ci sarà perchè sia Panariello che Pieraccioni sembrano essere in altre faccende affaccendati. Il regista e interprete toscano ha già scherzato sull’argomento, facendo un augurio social particolarmente sentito: “Ha chiamato Sandokan, l’anno scorso Topo Gigio, quest’anno a chi tocca? Spongebob? Non ci mescoliamo”.

Giorgio Panariello e il saluto a Carlo Conti

La gag ha fatto ridere i moltissimi follower dell’attore. Compreso Carlo Conti che non ha potuto fare a meno di mettere un ‘like’ e condividere il video nel proprio profilo. A parte questo, mancava ancora la presa di posizione dell’altro amico e collega: Giorgio Panariello. Il quale ha preso tempo non per sfiducia, né tantomeno per dissapori con Conti, semplicemente ha scelto una strada diversa. Quella che porta a Mediaset: le voci sul suo passaggio alla concorrenza di Cologno Monzese ormai sembrano essere fondate.

Si spiega in tal senso anche la presenza di Massimo Lopez nella giuria di Tali e Quali. Versione nip di Tale e Quale. Il posto da giurato avrebbe dovuto ricoprirlo Panariello, insieme agli altri volti noti del tavolo, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Sono stati, invece, riconfermati soltanto quest’ultimi due. Il motivo? La chiusura da parte dell’artista toscano con Mediaset. A sostituirlo ci ha pensato Massimo Lopez.

Niente Ariston

Quelle che sembravano essere soltanto suggestioni hanno trovato manforte quando Panariello è apparso, televisivamente parlando, accanto a Paolo Bonolis su Mediaset: il contesto era quello di Taratata. Spettacolo musicale andato in onda prima di Sanremo, in cui Giorgio Panariello ha portato la sua vis comica. Mostrando, in prima visione, uno dei suoi personaggi più riusciti. Passaggio effettuato, dunque. Non è dato sapere al momento se i rapporti con la Rai siano chiusi in maniera definitiva oppure no.

Certamente, dopo la presenza sulla rete ammiraglia di Mediaset, nel corso di uno show musicale, rivederlo al fianco di Conti su Raiuno sembrerebbe altamente improbabile. Concetto velatamente ribadito anche dallo stesso Panariello: “Carlo, hai voluto chiamare Can Yaman che è la tigre della Malesia, quando potevi avere con te il gatto della Versilia. In bocca al lupo per Sanremo e salutaci i Pokemon!”. L’attore toscano, con ironia, lascia intendere che il Festival di Sanremo lo guarderà da casa. Il futuro, dentro e fuori l’Ariston, è da scrivere ma Panariello sembrerebbe aver fatto la propria scelta.