Nove anni di mandato e un Mondiale festeggiato appena due mesi dopo la sua prima elezione. Giorgio Napolitano, scomparso venerdì all’età di 98 anni, nel 2006 si poté godere il trionfo dell’Italia guidata da Marcello Lippi. Partiti per la Germania nel pieno della bufera Calciopoli, gli Azzurri diedero vita ad un’impresa memorabile, andando a battere i padroni di casa in semifinale e la temuta Francia nella finalissima di Berlino. E proprio a Berlino si recò l’allora Capo dello Stato, accompagnato da Giovanna Melandri e Clemente Mastella, rispettivamente ministri dello sport e della giustizia.

Nel post-partita, tra l’euforia generale, Napolitano venne ovviamente circondato dai cronisti, desiderosi di raccogliere un commento dell’inquilino del Quirinale. Ma il duello tra Rai e Sky non si annullò nemmeno in quella circostanza, con Amedeo Goria e Alessandro Alciato che bisticciarono durante l’intervista.

Tensione non colta probabilmente da Napolitano, in quanto nascosta nei dettagli e in frasi sibilline. “Presidente, tutte le piazze d’Italia sono in festa”, esordì Alciato, all’epoca inviato per la pay tv. “Erano collegate con Sky, le abbiamo viste, festeggiano tutti”. Pochi secondi d’attesa e toccò a Goria prendere la parola, non prima di una replica assai risentita: “Comunque erano collegate anche con Rai 1 le piazze d’Italia”.

Entrambi si riferivano ai maxischermi collocati in centinaia di città, sintonizzati sia su Sky, con la partita commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che sulla Rai, dove il racconto fu affidato a Marco Civoli e Sandro Mazzola.

Mondiali 2006, post Italia-Francia.

Quando Sky e Rai battibeccarono durante l'intervista a Napolitano. "LE PIAZZE D'ITALIA ERANO COLLEGATE CON SKY". "…COMUNQUE LE PIAZZE ERANO COLLEGATE ANCHE CON RAI 1". pic.twitter.com/ImUyToqdkU — Massimo Falcioni (@falcions85) September 24, 2023

Per comprendere il clima, occorre contestualizzare il tutto. La rivalità tra le due emittenti, infatti, risultò amplificata da un fatto inedito: la conquista da parte di Sky di tutte le partite della competizione, con la trasmissione in esclusiva di ben 39 match. Viale Mazzini, al contrario, dovette ‘accontentarsi’ di 25 gare, comprese quelle dell’Italia.

Una dimostrazione di forza che venne evidenziata persino di fronte al presidente della Repubblica, con Alciato che tra l’altro si rese protagonista di un divertente fuori programma con lo stesso Napolitano. Evocando la partita a carte dell’82 tra Pertini, Bearzot, Causio e Zoff, il giornalista domandò al presidente se avesse già giocato a scopa con Lippi. “No, no, e quando ci giocavo? Durante la partita?”, ribatté Napolitano, senza concedere troppi sorrisi.