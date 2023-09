Giorgio Napolitano è morto oggi, venerdì 22 settembre 2023, a 98 anni. Nato a Napoli il 29 giugno 1925, è scomparso a Roma dove ormai viveva da tempo, vista la sua lunga carriera politica, culminata nell’elezione a Presidente della Repubblica nel maggio del 2006. È stato anche il primo Presidente a essere nominato per un secondo mandato presidenziale – vista l’incapacità delle forze politiche di trovare un accordo su un nome da proporre al Parlamento – che raccolse nell’aprile del 2013. Il suo secondo discorso di insediamento rimane nella storia della comunicazione politica di questo Paese. Si dimise dal secondo mandato nel gennaio 2015: suo successore Sergio Mattarella, anche lui ‘costrett0’ a un secondo mandato, tuttora in corso. Già nominato senatore a vita nel 2005 dal Presidente Ciampi, è poi tornato al Senato dopo l’incarico quirinalizio.

Giorgio Napolitano, le ultime interviste tv

Che Tempo Che Fa, 2018

Una delle sue ultime interviste risale al 22 aprile 2018, in collegamento con Fabio Fazio in un inizio puntata di Che Tempo Che Fa: era periodo di consultazioni per la formazione di un nuovo Governo ed era stato ‘convocato’ dal suo successore, Sergio Mattarella.

Porta a Porta, 2016

Il 21 novembre 2016 era invece nello studio di Porta a Porta per un’intervista esclusiva con Bruno Vespa. Si era alla vigilia del referendum costituzionale ‘caldeggiato’ da Matteo Renzi.

L’intervista, 2016

Un mese prima era stato ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo, su Canale 5, per un faccia a faccia molto diverso da quelli cui ci aveva abituato con altri interlocutori.

Che Tempo Che Fa, 2016

Nello stesso anno, ma il 22 maggio, era stato ospite ancora di Fazio a Che Tempo Che Fa, ma questa volta in studio. C’era stato un precedente importante: nel 2014, infatti, Fazio lo intervistò al Qurinale, nel pieno del suo secondo mandato Presidenziale.

Napolitano, le prime apparizioni tv

Grazie a RaiTeche, però, possiamo recuperare una partecipazione di Giorgio Napolitano a Tribuna Politica, nel 1966: all’epoca era membro della Segreteria del PCI. Su YouTube, però, si può recuperare anche una ‘tavola rotonda’ del 1961 su “I giovani e la Patria”, che vede partecipare, tra gli altri, anche Francesco Cossiga, anche lui successivamente eletto alla Presidenza della Repubblica.

RaiPlay ci dà modo anche di recuperare una partecipazione a Milano, Italia di Gad Lerner del marzo 1993: Napolitano era Presidente della Camera, Giulio Andreotti, Antonio Gava e Paolo Cirino Pomicino erano indagati per mafia, Falcone e Borsellino erano stati uccisi meno di un anno prima e mancava ancora qualche mese all’inizio della stagione delle Stragi, aperta dall’attentato a Costanzo in via Fauro a Roma e proseguita con le bombe a Firenze, a Milano e a Roma. Berlusconi sarebbe sceso in campo solo l’anno dopo.

L’ultimo Messaggio di Fine Anno del Presidente Napolitano

Correva il 31 dicembre 2014: Giorgio Napolitano aveva ormai accettato il secondo mandato – a tempo – da un anno e mezzo ormai, ma stava preparando le sue dimissioni. E lo disse agli italiani, augurando agli italiani un ottimo 2015…