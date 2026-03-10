Giorgio ci riprova con Gemma: la reazione della dama di Uomini e Donne

Giorgio ci riprova con Gemma. Dopo quasi 10 anni dal loro addio, la coppia più discussa e amata del trono over di Uomini e Donne, torna alla ribalta

Le parole di Giorgio Manetti hanno riacceso uno dei capitoli più iconici della storia di Uomini e Donne. A distanza di quasi dieci anni dalla fine della loro frequentazione televisiva, l’ex cavaliere del trono over ha lasciato intendere di essere disposto a riaprire un dialogo con Gemma Galgani.

Una disponibilità che, però, avrebbe una condizione precisa: lontano dalle telecamere del dating show di Canale 5.

Le dichiarazioni di Manetti hanno rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo l’interesse del pubblico per una delle dinamiche sentimentali più seguite nella lunga storia del programma condotto da Maria De Filippi.

La possibile reazione di Gemma Galgani

Secondo quanto raccontato dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani sarebbe già al corrente delle dichiarazioni dell’ex compagno.

La dama torinese avrebbe visto rapidamente i messaggi che le sono stati inviati sull’argomento, senza però rilasciare alcun commento pubblico. “Ha visualizzato il messaggio subito, ma non ha risposto”, ha spiegato

Pugnaloni sui social, sottolineando come di solito Galgani non manchi di interagire con chi le scrive, soprattutto in occasione di auguri o messaggi di affetto. Un silenzio che, almeno per il momento, lascia spazio a molte interpretazioni.

Lo stupore della dama

Sempre secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la proposta di Giorgio avrebbe colto Gemma di sorpresa. La dama sarebbe rimasta colpita dalle parole dell’ex cavaliere, soprattutto perché in passato Manetti aveva sempre escluso la possibilità di tornare indietro sui suoi passi.

Proprio per questo motivo la notizia avrebbe suscitato in lei una reazione di stupore e curiosità, anche se al momento non ci sarebbero prese di posizione ufficiali.

Il programma resta la priorità

Al momento Gemma non può esporsi pubblicamente sulla questione. Chi partecipa stabilmente a Uomini e Donne, infatti, è tenuto a non anticipare sui social ciò che verrà eventualmente affrontato nel programma.

Per questo motivo è possibile che la dama decida di parlare della vicenda direttamente in studio, durante una delle prossime registrazioni.