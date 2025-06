Giorgio Caciolo: chi è il campione de L’Eredità

Nella puntata di lunedì 24 febbraio 2025 de L’Eredità, Marco Liorni ha incornato un nuovo campione, ovvero Giorgio Caciolo. Giunto alla ghigliottina, dopo aver sbaragliato tutta la concorrenza, il concorrente non è riuscito a trovare la parola in comune tra ‘Richiedere’, ‘Portiere’, ‘Congresso’, ‘Musicale’, ‘Stato’. La risposta corretta era ‘Intervento’ e non ‘codice’ come scritto dal giocatore. Non ha portato a casa il montepremi di 100mila euro.

Conosciamolo meglio:

Chi è Giorgio Caciolo de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Giorgio è originario di Arezzo ma vive a Città di Castello come si evince dal suo profilo Facebook (@giorgio.caciolo) ed è’ sposato con Simona dal 2004. Ha un fratello di nome Roberto. E’ un allevatore di bulldog francesi. La sua attività porta per nome ‘Le Boule du mal’ e si trova a Patignano in provincia di Perugia. Il suo profilo Instagram è allevamento_boule_du_mal: “Alleviamo con passione e serietà Bouledogue selezionando con scrupolo i genitori dei vostri futuri cuccioli”.

“Sono un misantropo intollerante iracondo insensibile ingestibile e profondamente amorale!!!!!”… così si definisce Giorgio nella sua biografia ufficiale di Facebook.

Il concorrente ha un tifo d’eccezione, ovvero Francesco Izzo, presidente della compagnia dei Balestrieri di Città di Castello di cui è membro ufficiale: “Siamo certi che nel corso delle tre puntate Giorgio avrà modo di portare nel piccolo schermo un po’ della nostra vallata e della particolare attività di Balestriere di Porta Sant’Egidio e di tamburino che lo vede impegnato per quest’anno e anche del suo rinomato allevamento di bulldog francesi. Sicuramente tutti i nostri concittadini affezionati al programma sapranno per chi fare il tifo. Un pezzo della storia della nostra bellissima città in tv. Forza Giorgio”

Ieri, è arrivato a 100 secondi, non riuscendo, però, a battere Alessandro Radaelli. Oggi, 26 febbraio, per lui, si tratterà della terza partecipazione al game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.