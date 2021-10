E se Maria De Filippi ripetesse l’operazione Elisa con Giorgia? La domanda sorge quasi spontanea dopo l’ospitata della cantante romana nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5.

Giorgia è stata chiamata in studio per stilare una classifica degli inediti dei concorrenti del talent show, che a marzo (come annunciato ieri dalla De Filippi stessa durante lo sketch con Pio e Amedeo) approderà nella fase del serale. Un ruolo che la cantante ha più volte sottolineato di non voler interpretare, definendosi addirittura “indegna“. La De Filippi l’ha giustificata immediatamente:

So che per lei è un problema dare un giudizio e fare una classifica, ma gliel’ho imposto. Giudicherà in base al suo gusto.

Il feeling tra conduttrice e cantante è sembrato ottimale sin da subito a tal punto da considerare non del tutto impossibile la presenza fissa di Giorgia nella scuola della musica, magari in un ruolo inedito. Le resistenze della cantante, da tempo corteggiata dai talent, sono note (nel 2014 raccontò: “Mi è stato chiesto di partecipare a un talent show, ma non me la sento. Non riuscirei a mandare via qualcuno, dopo dovrei fare terapia per riprendermi“), ma la sensazione è che Giorgia possa essere il nome giusto per permettere alla De Filippi di bissare l’operazione già riuscita con Elisa alcuni anni fa, quando fu scelta per tre edizioni di Amici come direttore artistico di una delle due squadre in gara (dall’altra parte c’era Emma).

In quel caso la De Filippi riuscì a compiere una operazione non soltanto prestigiosa, ma pure efficace, valorizzando anche l’aspetto più televisivo della cantante (vi ricordate il momento delle imitazioni o dei giochi con Emma?), che ben presto tolse il freno a meno e si dimostrò assolutamente a suo agio nelle inevitabili dinamiche del piccolo schermo.

Accadrà altrettanto con Giorgia? Sempre che la De Filippi non scelga anche per questa edizione del serale il low profile della scorsa (che portò risultati molto positivi), optando per nomi – senza offesa – minori – come Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, in aggiunta alle risorse interne (Celentano, Zerbi, Pettinelli, Cuccarini, ecc.).