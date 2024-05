Chi prenderà il posto di Marco Liorni nel sabato pomeriggio di Rai1 dalla prossima stagione? La domanda, per il momento, non conosce risposta ufficiale. Stando a quanto risulta a TvBlog, però, tra i nomi che la tv pubblica starebbe valutando ci sarebbe anche quello di Giorgia Cardinaletti. Come scritto dal sito Dagospia, per sostituire in palinsesto Italia Sì (l’ultima puntata è andata in onda sabato scorso, 1.102.000 telespettatori nella prima parte, per il 12% e 1.508.000 e il 16% nella seconda), il Direttore Intrattenimento DayTime Angelo Mellone starebbe lavorando a uno spazio informativo, dedicato al mondo crime e alla cronaca, condotto da una giornalista donna del Tg1.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Tra i profili vagliati, dunque, ci sarebbe quello della Cardinaletti, classe 1987, che ha all’attivo già alcune conduzioni di programmi extra telegiornale. Le prime esperienze sul fronte di RaiSport nel 2016, con Pole Position su Rai1 e La Domenica Sportiva su Rai2. Quindi l’esperienza a Dentro il Festival su RaiPlay, ossia la diretta della conferenza stampa del Festival di Sanremo diretto e presentato da Amadeus. Più di recente, sulla rete ammiraglia Via delle storie in seconda serata e Tg1 Mattina estate.

Per la carriera della Cardinaletti – compagna di Cesare Cremonini e uno dei volti di punta del telegiornale condotto da Gian Marco Chiocci – la conduzione di un nuovo rotocalco settimanale di cronaca nel sabato di Rai1 rappresenterebbe evidentemente una svolta importante.

E Marco Liorni?

A proposito di Marco Liorni, ricordiamo che nella prossima stagione tornerà alla conduzione de L’Eredità, che potrebbe partire a inizio novembre, invece che a gennaio come accaduto nel 2024. Di sicuro Reazione a catena con Pino Insegno inizierà lunedì 3 giugno, dando il via al daytime estivo di Rai1, che anche quest’anno vedrà in palinsesto titoli come Unomattina, Camper in viaggio, Camper ed Estate in diretta.