Giorgia Cardinaletti, arriva la denuncia della giornalista e la nota della Polizia: rubata la sua identità

La Polizia di Stato ha lanciato un allarme attraverso un post sui propri canali ufficiali, mettendo in guardia gli utenti contro una nuova truffa online che sfrutta l’intelligenza artificiale per ingannare gli utenti. La stessa giornalista vittima del furto di identità, Giorgia Cardinaletti, tramite i propri canali social, ha inviato una comunicazione a tutti i suoi followers. Ecco il testo pubblicato.

“NON SONO IO. Da qualche giorno, attraverso account fake Facebook e Telegram, stanno contattando persone a mio nome proporre falsi investimenti online con cripto valute. Diffidate e informate la polizia postale attraverso ilcommissariatodips.it/segnalazione”.

Rubata l’identità di Giorgia Cardinaletti

Negli ultimi giorni sono giunte numerose segnalazioni riguardo alla presenza di falsi account su diverse piattaforme social, creati con il nome della nota giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti. Questi profili, apparentemente ufficiali, vengono utilizzati per promuovere investimenti online legati alle criptovalute, ma si tratta di una truffa.

I cybercriminali, sempre più sofisticati, stanno utilizzando tecniche avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, per creare video e contenuti che imitano fedelmente voci e immagini di personaggi pubblici, attribuendo loro dichiarazioni mai fatte. Questo stratagemma serve a rendere le offerte di investimento più credibili e ad aumentare la fiducia degli utenti, spingendoli a depositare denaro su piattaforme non regolamentate e pericolose.

La Polizia di Stato invita gli utenti a fare molta attenzione e a diffidare da qualsiasi annuncio o banner pubblicitario che promuova investimenti online, anche se sembra essere sponsorizzato da nomi noti o enti affidabili. La raccomandazione è di seguire una serie di precauzioni per evitare di cadere in trappole di questo tipo:

Non credere a promesse di guadagni irrealistici – Evita proposte che promettono rendimenti troppo elevati rispetto agli investimenti tradizionali. Verifica sempre l’affidabilità della società – Prima di investire, controlla sempre la registrazione e l’autorizzazione dell’ente proposto sul sito della CONSOB o dell’ESMA. Attenzione alle richieste di ulteriori pagamenti – Se ti viene chiesto di pagare somme extra per “sbloccare” rimborsi o guadagni, si tratta molto probabilmente di un tentativo di estorsione. Proteggi i tuoi dati personali – Non condividere mai informazioni bancarie, credenziali di accesso o altri dati sensibili con presunti agenti o investitori online. Usa solo piattaforme ufficiali – Evita di cliccare su banner pubblicitari sospetti o di accedere a siti non verificate.

Per maggiori informazioni e per presentare una denuncia, è possibile contattare la Polizia Postale attraverso il sito ufficiale www.commissariatodips.it.