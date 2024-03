Gioco Sporco – I misteri dello sport: stasera su Italia 1 il docufilm su Marco Pantani

La seconda serata del giovedì di Italia 1 è dedicata ormai da alcune settimane ai docufilm della serie Gioco Sporco – I misteri dello sport, sei appuntamenti curati dalla redazione di SportMediaset che puntano ad approfondire i casi più misteriosi dello sport con interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e flashback narrativi.

Dopo le prime puntate dedicate a Oscar Pistorius, Diego Armando Maradona, Denis Bergamini e Ayrton Senna, il quinto appuntamento in programma per stasera, giovedì 14 marzo, è incentrato sul campione di ciclismo Marco Pantani, scomparso il 14 febbraio 2004 a Rimini per un’intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci antidepressivi.

La quinta puntata di Gioco Sporco – I misteri dello sport analizzerà la drammatica vicenda di Pantani, a partire dalle circostanze della sua morte che ancora oggi sono oggetto di dibattito e piene di contraddizioni. Come accaduto anche per le precedenti puntate, a parlare del caso saranno persone che hanno avuto un contatto diretto col Pirata, dalla mamma Tonina al dirigente sportivo Davide Cassani e il giornalista sportivo Davide Dezan.

“Sapevamo tutti che Marco non stava bene e che stava attraversando un periodo difficilissimo. Ma da lì a pensare che sarebbe morto, ce ne corre. Tutti quanti noi siamo fragili e abbiamo un punto debole, anche i campioni. Marco aveva questo, era un ragazzo orgoglioso e teneva tantissimo al giudizio altrui. E purtroppo quel punto debole l’ha portato al 14 febbraio 2004“, dichiara Davide Cassani nel corso della puntata di stasera.

Tonina, la mamma di Marco Pantani, ricorda i drammatici momenti in cui le è stato comunicata la morte del figlio:

Ho visto Marco portato via nel sacco. E lì ho cominciato a dire ‘me l’hanno ammazzato!’. Ho fatto un po’ la matta perché me l’hanno ammazzato. È inutile che io vada avanti perché tanto la verità non verrà mai fuori. Io voglio la verità scritta, nient’altro. Solo allora potrò morire in pace. Prima no.

Anche Davide Dezan non ha dubbi, Marco Pantani è stato ucciso: “L’hanno ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, il 5 giugno 1999, hanno ucciso il campione. Invece a Rimini, il 14 febbraio 2004, hanno ucciso l’uomo. Non torna niente, ci sono tantissime incongruenze, nulla in quella stanza è come sembra e tutto quello che si è visto è una macroscopica messa in scena“.

Oltre a ricostruire l’aspetto più intimo di Marco Pantani e provare a chiarire le circostanze della sua prematura scomparsa, il docufilm accompagnerà gli spettatori di questa storia con la criminologa Margherita Carlini, la psicologa Francesca Cenci e il C.T. della Nazionale femminile di Pallavolo Julio Velasco.

L’appuntamento col docufilm dedicato a Marco Pantani della serie Gioco Sporco – I misteri dello sport è per l’1.00 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, subito dopo la nuova puntata de Le Iene presentano: Inside.