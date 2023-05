Il caso Pantani: l’omicidio di un campione, su Tv8 questa sera un docu-drama sul Pirata

Arriva questa sera su Tv8 un docu-drama che tenta ancora una volta di esplorare il caso di Marco Pantani. La storia del ciclista, vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de France, sarà ripercorsa da Il caso Pantani: l’omicidio di un campione.

Il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2020, ripercorrerà la vicenda del Pirata nella sua fase discendente, a partire dall’esclusione del Giro d’Italia nel 1999. La sospensione dalla gara di ciclismo più importante a livello nazionale segna l’inizio di questa fase. Alle battute finali dell’edizione 1999 del Giro d’Italia, quando Pantani era in testa, delle analisi del sangue rilevarono un valore di ematocrito troppo alto.

Pantani venne così sospeso dalla competizione e da lì inizio un lungo tunnel nero che lo porterà alla morte nel febbraio 2004. Il ciclista verrà ritrovato morto in una stanza di una residence di Rimini la sera del 14 febbraio 2004. Il caso Pantani: l’omicidio di un campione ricostruisce la vicenda del noto ciclista secondo un approccio investigativo.

Per dare vita al racconto si alterneranno immagini d’epoca con altre in cui il ciclista sarà impersonato nelle diverse fasi della sua vita da Brenno Placido, Marco Palvetti e Fabrizio Rongione. Il film, diretto da Domenico Ciolfi, ha lo scopo di ricostruire in maniera accurata ed avvincente la vicenda e la vita del campione romagnolo.

Nelle più di due ore si cercherà anche di portare alla luce aspetti rimasti ancora inediti riguardo alla morte di Pantani. Un caso, quello che riguarda la scomparsa del ciclista, che non ha visto ancora oggi una verità giudiziaria accertata. Proprio su questo il film di Domenico Ciolfi cercherà di accendere nuovamente i riflettori. Per chi vorrà seguire Il caso Pantani: l’omicidio di un campione, l’appuntamento è per questa sera, giovedì 25 maggio, su Tv8 alle ore 21:30.