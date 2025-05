Ginny & Georgia 3, come sarà la nuova stagione: trama, cast e data di uscita

C’è grande attesa per la nuova stagione di Ginny & Georgia, serie tv di successo, in onda su Netflix. La serie esplora la vita di Georgia Miller, una donna dalla personalità complicata e per molti versi, oscura. Georgia ha sofferto molto nel corso della sua esistenza, e proprio quanto le è occorso, ha avuto una forte influenza, soprattutto sulle sue scelte.

La donna cerca di dare una vita migliore ai suoi figli, ma il suo passato torna a tormentarla, al punto da ripetere i vecchi, gravissimi errori. Sua figlia Ginny, scoperto che sua madre ha commesso dei delitti, inizia ad avere una serie di gravi problemi a livello psicologico, arrivando addirittura a episodi di autolesionismo.

La serie esplora molto il rapporto tra madre e figlia, in tutta la sua complessità. L’ultima puntata ha visto adottare al meglio, la tecnica del cliffhanger. C’è suspense, infatti, forte curiosità, nel sapere che cosa sia successo a Georgia, dopo l’arresto, avvenuto nel corso dell’ultima puntata.

Georgia, infatti, è riuscita a sposare il sindaco Paul, ma proprio durante il ballo di nozze, la polizia è intervenuta per arrestarla, lasciando tutti i presenti di sasso. Ma cosa ha fatto la madre di Ginny? La donna è accusata di aver ucciso Tom Fuller, marito di Cynthia, gravemente malato e attaccato a dei macchinari per sopravvivere.

Ginny & Georgia 3, trama e quando esce la nuova stagione

La terza stagione della fortunata serie Netflix, riprenderà, chiaramente, dall’arresto di Georgia, per l’omicidio di Fuller.

Ginny & Georgia, trama cast e data uscita (credit youtube @netflixitalia)-tvblog.it

L’arresto della madre di Ginny e Austin sarà una spada di Damocle che penderà sui due giovanissimi. In particolare, Ginny dovrà affrontare gravi conseguenze, date da quanto commesso da Georgia. A scuola, soprattutto, sarà molto dura per la ragazza.

In questo terzo capitolo, tornerà tutto il cast storico (Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallars, Sara Waisglass), con le due protagoniste Antonia Gentry, nel ruolo di Ginny, e Brianne Howey, in quello di Georgia. Due saranno le new entry, ossia Ty Doran, nel ruolo di Wolfe, un ragazzo dallo spiccato cinismo che andrà in classe con Ginny, e Tris (Noah Lamanna), che stringerà amicizia con Marcus.

Il trailer della terza stagione si apre con Ginny che si domanda:«Che cosa succede quando tutto cade a pezzi? Quando il castello di carte, costruito con cura, alla fine, crolla?». Per dare risposta a questa domanda, non resterà che vedere la serie, in onda su Netflix, a partire dal 5 giugno 2025.