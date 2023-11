Il processo a carico di Andrea Piazzolla per la sottrazione dei beni dal patrimonio di Gina Lollobrigida è terminato con la condanna a 3 anni dell’ex factotum dell’attrice.

Piazzolla con l’accusa da parte della procura di circonvenzione di incapace, si sarebbe appropriato dei beni dell’attrice tra il 2013 e il 2018, per un valore pari a 10 milioni di euro.

La procura di Roma aveva sollecitato una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere. Il giudice monocratico del tribunale di piazzale Clodio, dopo la camera di consiglio, oltre alla condanna ha deciso per l’uomo anche una multa di 1.000 ero e il sequestro dei suoi beni mobili e immobili. Ha stabilito poi la possibilità per l’ex assistente personale della diva di sostituire l’eventuale condanna con una pena alternativa ai servizi sociali.

Inoltre, il giudice monocratico di Roma ha deciso una provvisionale immediatamente esecutiva pari a mezzo milione di euro a favore delle parti civili e ha deciso il dissequestro della villa sulla Appia Antica, storica residenza di Gina Lollobrigida.

Il figlio Milko Skofic ha dichiarato a Cinque Minuti di Bruno Vespa: “Quando eravamo in ospedale io e Dimitri mio figlio, erano anni che non la vedevo e non la vedeva anche Dimitri, scuoteva la testa non riusciva a parlare, era molto emozionata e ha detto ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto”.

Skofic ha aggiunto: “Sono soddisfatto, è quello che mi aspettavo, ma questa storia non doveva accadere. Se ci penso agli anni persi con mia madre? Eccome no. Rimpiango tutto il tempo che ho perso, quello che ho perso con mia madre e quello che lei ha perso con me”.

ANDREA PIAZZOLLA E LO SCONTRO A POMERIGGIO CINQUE CON JAVIER RIGAU

Lo scorso 6 ottobre, all’interno di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, proprio Andrea Piazzolla fu protagonista di un durissimo scontro con l’ex marito della diva, l’imprenditore spagnolo Javier Rigau. L’incontro è degenerato da subito, con l’iberico che ha gridato “Ti ammazzo” all’indirizzo dell’ex factotum di Gina Lollobrigida.