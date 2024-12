Gilberto: chi è il nuovo campione de L’Eredità

Nelle ultime puntate de ‘L’Eredità‘, il preserale condotto da Marco Liorni, su Rai 1, un nuovo campione sta minando la supremazia di Christian Giordano. Si tratta del neo maggiorenne Gilberto, per due volte, campione di puntata.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gilberto de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, a parte l’età, non abbiamo molte informazioni sul campione del game show di Rai 1. Probabilmente, vista la giovane età, studia. Non conosciamo, inoltre, se sia presente sui social.

Ha imparato a leggere, nel 2010, a 4 anni, con L’Eredità, allora condotta da Carlo Conti: “C’era il gioco della scossa che adesso non c’è più. Ho questo ricordo… Mentre il conduttore leggeva le definizioni, appariva la scritta in sovraimpressione. Collegando al suono della parola la scritta, ho imparato a leggere”

Il ragazzo, appena maggiorenne, è riuscito a battere, per ben due volte, all’ultimo gioco dei ‘100 secondi’, il super campione Christian.

Nella puntata del 10 dicembre 2024, per un valore di 6250 euro, non è riuscito a trovare la parola che collegava Fine, Pelle, Pellicola, Forma, Piantare. Rispondendo con il termine ‘Albero’ non è riuscito a portare a casa il montepremi di serata. Il vocabolo che univa tutte le definizione era ‘Grana’

Anche oggi, 11 dicembre, dopo aver battuto Christian, è arrivato alla Ghigliottina. Poteva vincere 10469 euro scovando la parola comune tra Asini, Volta, Prova, Commerciale, Nascita. Se avesse risposto Mese al posto di Chiave avrebbe staccato il biglietto per la vittoria.

L’Eredità 2024 – 2025: continuano i casting per partecipare come concorrenti

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri

dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo tutti i requisiti. Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma; i Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.