Oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, è il giorno dei funerali per la leggenda del Cagliari Calcio e della Nazionale Italiana Gigi Riva, spentosi improvvisamente nella serata di lunedì 22.

Le esequie in rito funebre si svolgeranno a Cagliari, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria (aperta dalle 15) e arrivano a conclusione dei due giorni di camera ardente allestita allo Stadio Unipol Domus del capoluogo sardo per il saluto di centinaia di persone a “Rombo di tuono“.

Ai funerali solenni (orario d’inizio ore 16 e celebrati dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi) saranno presenti le istituzioni, in particolare il Ministro dello Sport, Andrea Abodi. Presenti il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina della Figc., ma sono attese anche le presenze di tanti ex azzurri, campioni del mondo nel 2006. L’attuale CT della Nazionale Luciano Spalletti, Il capo delegazione della nazionale italiana Buffon, Fabio Cannavaro e Marco Tardelli.

Inoltre Leggiuno, il paese natale di Gigi Riva (in provincia di Varese), tramite la rappresentanza del sindaco Giovanni Parmigiani e il vicesindaco Pier Davide Fantoni, prenderà parte alle esequie.

Nella giornata di oggi verrà rispettato il lutto Regionale. Il Comune di Cagliari ha stabilito il lutto cittadino e le bandiere a mezz’asta.

Si attendono oltre 50.000 persone tra coloro che assisteranno alla funzione all’interno della basilica e fuori, e chi sarà presente nel piazzale antistante dove sono stati installati due maxischermi per dar modo di seguire l’ultimo saluto.

Dove si possono seguire i funerali di Gigi Riva in diretta TV e streaming

I funerali di Gigi Riva saranno trasmessi in TV. Per quanto riguarda le reti generaliste, nessuna seguirà i funerali minuto per minuto con dirette speciali, se non con dei collegamenti tramite i programmi che saranno in diretta tra le 15 e le 18. Finestre live sui canali all-news tra Sky Tg24, Rai News 24, TgCom 24 e Sky Sport 24

Sui canali regionali, Videolina – la principale emittente televisiva sarda – seguirà le esequie in diretta dalle ore 15. Sul digitale terrestre (solo in Sardegna) è al canale 10, mentre a livello nazionale al canale 819 di Sky e Tivusat. La diretta streaming sarà disponibile sul sito ufficiale del canale cliccando qui.

In contemporanea, sarà possibile seguire in contemporanea la diretta audio su Radiolina. Sia in FM e DAB, che in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Su Teleregione Live (Sardegna) a partire dalle ore 16 al canale 88 del digitale terrestre (solo in Sardegna), a livello nazionale in streaming web su teleregionelive.it

In radio, sulle frequenze di Radio Bonaria e Radio Kalaritana.