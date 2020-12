Gigi, che spettacolo: Rai 1 celebra ‘l’ultimo re di Roma’ a un mese dalla scomparsa

Doveva intitolarsi Gigi Proietti – L’ultimo Re, ma poi Rai 1 ha optato per un più colloquiale Gigi, che spettacolo: questo il titolo dello speciale in onda questa sera, mercoledì 2 dicembre 2020, alle 21.25 sull’ammiraglia Rai.

Un omaggio che segue quelli programmati nel giorno della sua scomparsa e che arriva nel trigesimo, ma con la voglia di non immalinconire, bensì celebrare uno dei grandi maestri dello spettacolo italiano, che ha saputo divertire e commuovere in teatro, al cinema e in tv con i suoi tanti titoli fictional.

La formula scelta, però, non è quella della riproposizione secca di spettacoli teatrali o di show tv: il programma scritto da Angelo Mellone e Pino Strabioli – con Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza di Alessandro Fioroni, per la regia di Gian Marco Mori – alterna testimonianze di colleghi e amici ad estratti video tratti dalle sue ultime occasioni tv da protagonista, ovvero Cavalli di Battaglia, del 2017, e Matera 2019, la cerimonia-evento che la aperto l’anno da Capitale Europea della Cultura della città lucana. Presenti anche momenti dai suoi spettacoli al Globe Theatre di Villa Borghese, che Proietti ha fortemente voluto e difeso e che negli ultimi 17anni ha portato a Roma tragedie e commedie del periodo elisabettiano in molte chiavi diverse.

Tra le testimonianze di chi ha voluto ricordare il ‘maestro’, l’amico, il collega tanti volti noti dello spettacolo e della cultura da Renzo Arbore a Fiorello, da Renato, Zero a Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele.

Una serata che vuole ricordarlo col sorriso e senza retorica, se conosciamo lo stile di Strabioli, ma con un’attenzione particolare al mestiere, alla qualità, alla profondità della sua eredità artistica e umana. L’appuntamento è quindi per questa sera, mercoledì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1.