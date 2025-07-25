Gigi D’Alessio: età, divorzio prima moglie, nuova compagna Denise e figli, dove vive

Il cantante napoletano ha una famiglia molto allargata, una ex compagna famosa, una ex moglie e un’attuale dolce metà: tutto su di lui

Gigi D’Alessio oggi ha 58 anni, nato a Napoli, ha una lunga carriera di successi alle sue spalle e tutt’oggi, con i suoi numerosi tour, registra praticamente sempre sold out. Il cantante napoletano ha ben sei figli, un divorzio, una ex compagna molto famosa e un’attuale con cui è molto felice.

Ha costruito una grande famiglia allargata, nonno di tre nipoti, la sua ultima figlia ha soltanto un anno. Cantante amatissimo ma anche personaggio televisivo, a breve tornerà in tv al fianco di Vanessa Incontrada – sua grande amica – con cui condurrà un programma musicale su Mediaset. Dove vive oggi, chi è la sua ex moglie, tutte le curiosità sul cantante napoletano.

Gigi D’Alessio, l’amore per Denise e la famiglia numerosa

Gigi D’Alessio si è sposato giovanissimo con Carmela Barbato, napoletana come lui, dalla quale ha avuto i suoi primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, conosciuto come LDA, che ha seguito le orme del padre, iniziando a cantare. Poi ha avuto una lunga relazione con Anna Tatangelo che, quando iniziò, scatenò una serie di polemiche per via della grande differenza d’età – 20 anni – che c’era tra di loro.

La coppia è stata assieme per molti anni, dal loro amore è nato il quarto figlio di Gigi D’Alessio, Andrea. Qualche anno fa la Tatangelo e il cantante napoletano si sono lasciati una prima volta nel 2017 e, dopo un periodo di crisi, si erano riavvicinati per poi separarsi ufficialmente nel 2020. All’epoca entrambi, in un comunicato, chiesero il rispetto della privacy soprattutto per il bene del figlio.

Oggi entrambi hanno ritrovato la serenità, Gigi D’Alessio ha incontrato di nuovo l’amore con Denise Esposito, anche lei molto più giovane di lui, la coppia ha 25 anni di differenza. Con lei il cantante napoletano ha avuto i suoi ultimi due figli, Francesco e Ginevra, che sono gli ultimi arrivati – assieme al figlio di Ilaria, secondogenita dell’artista, dunque suo nipote – nella grande famiglia D’Alessio.

Gigi D’Alessio oggi vive a Napoli con Denise Esposito in una bellissima casa nel quartiere di Posillipo, zona residenziale del capoluogo campano. Un appartamento da sogno, con una vista mozzafiato, dall’arredamento moderno ed essenziale. Il cantante ha anche una casa a Roma, una villa con giardino e piscina, dove ha vissuto in pianta stabile per tanti anni. Al momento vive tra le due città, anche se è spesso in giro per l’Italia per i suoi lunghi tour.

A settembre tornerà nella sua amata Napoli, dove a piazza Plebiscito terrà il suo grande show in più date. Negli ultimi anni il suo successo è aumentato sempre di più, oltre al percorso musicale si è aggiunto quello televisivo, conducendo programmi come Made in Sud e partecipando come giudice al talent musicale The Voice. Adesso tornerà su Canale Cinque, sempre al timone di uno spettacolo musicale, notizia che ha riempito di gioia i suoi fan.