Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada superano Montalbano di un punto. Cazzullo da record su La7 con l’ultima intervista a Ornella Vanoni e l’incendio di Nerone. I dati Auditel del 26 novembre 2025

Il Commissario Montalbano paga dazio. Lo sapeva bene la Rai a quel che andava incontro, decidendo di trasmettere in replica l’ultimo episodio della serie più amata della televisione italiana: Il Metodo Catalanotti, infatti, è il finale di Montalbano. Nella collana editoriale manca ancora un libro, “Riccardino”, che difficilmente vedrà la luce a livello televisivo. La decisione è stata presa dal cast che, quando ha girato Il Metodo Catalanotti, ha scelto di interrompere la collana televisiva in segno di rispetto e cordoglio per le dipartite che hanno attanagliato la produzione di Montalbano. Dallo scrittore Andrea Camilleri, al regista Alberto Sironi, passando per l’attore Marcello Perracchio.

Anche nei telespettatori quell’episodio finale lascia un senso di malinconia alla visione, per questo viene considerato meno. In termini di Auditel, la profezia non è stata smentita. Il Commissario Montalbano totalizza il 17,1% di Share contro il 18,2% di Mediaset con Gigi e Vanessa Insieme, risultati incoraggianti per la rete ammiraglia di Cologno Monzese che usa lo show e i grandi ospiti come Gerry Scotti e Pierfrancesco Favino. Uno sforzo produttivo che ha premiato l’azienda. La Rai, dal canto proprio, congeda uno dei titoli cult del canale in attesa delle nuove produzioni in uscita ai primi di dicembre. L’Altro Ispettore in pole position così come Sandokan.

Il Commissario Montalbano chiude sotto Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Su Rai2 The Equalizer 2- Senza perdono arriva al 5,5% di Share. Una scelta quella della seconda rete di Viale Mazzini che coinvolge gli amanti del genere action con un revival dal gusto condiviso. La platea approva in media ai numeri dell’emittente. La terza rete rimane su Chi L’ha Visto? con Federica Sciarelli. Il programma più longevo dell’approfondimento di Viale Mazzini, con uno sguardo anche ai cold case che dividono il Paese, supera il 9% di Share. Una percentuale importante per una trasmissione che sembra non conoscere battute d’arresto.

Rete 4 sceglie ancora RealPolitik con Tommaso Labate. Il talk show politico della rete raggiunge il 3,4% di Share. I picchi della trasmissione sono importanti e possono arrivare anche al 3,8%. In termini di percentuale il programma può garantire ampi margini di crescita, ma la media stagionale al momento è ancorata sempre intorno agli stessi valori. Italia Uno torna a prediligere la saga Fast&Furious con il capitolo Hobbs&Shaw ottenendo il 5,4% di Share. La passione per i motori, in termini di ascolto, fa la differenza.

Cazzullo vicino al 7% nel ricordo di Ornella Vanoni

La7, invece, sfiora il 7% di Share con Aldo Cazzullo e Una Giornata Particolare in doppia versione. Il format del cronista si apre con un’intervista inedita, l’ultima, a Ornella Vanoni prima della recente dipartita totalizzando il 7,8% di Share. Successivamente la seconda puntata, su Nerone e l’incendio di Roma, ha segnato il 6,4%. La conversazione con la cantante ha animato interesse e malinconia agli occhi del pubblico che ha scelto il contenitore di Cairo per ravvivare un sentimento di cordoglio e vicinanza ai cari della nota artista, anche attraverso le sue ultime parole che oggi suonano ancora lungimiranti su tante tematiche. Non solo rispetto all’evoluzione e lo sviluppo del cantautorato italiano.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ha scelto la partita di Champions League Arsenal-Bayern Monaco. Lo sport in diretta rende sempre, infatti l’interesse medio dell’emittente si attesta intorno al 3% di Share che – per gli standard calcistici in una giornata pregna di concorrenza – resta un’ottima base. La Corrida, sul canale Nove, ottiene il 3,5%. I numeri, in tal caso, non rendono giustizia a un programma storico che sta vivendo una profonda crisi di gradimento con percentuali al ribasso rispetto alla scorsa edizione.

Scotti allunga nel preserale

Rai4 punta sul film Last Straw conquistando l’1,2% di Share, mentre Eyes Wide Shut su Iris arriva all’1,7% di Share. Un decimo dietro La ragazza della palude ferma all’1,6% di Share. Cine34, invece, torna all’1,7% di Share con Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Il preserale italiano, invece, vede La Ruota della Fortuna arrivare al 25,9% di Share contro il 22,2% di Affari Tuoi. La sfida è aperta, ma Scotti è stato avvantaggiato anche dalla presenza nel programma di D’Alessio e Incontrada. In pratica ha fatto da traino a sè stesso e questa strategia si è rivelata vincente.