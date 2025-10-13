Gianni Sperti e l’ultima relazione (finita male)

Gianni Sperti è tornato nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della sua ultima storia d’amore, non finita bene.

Ex ballerino di successo, Gianni Sperti milita in tv ormai da diverso tempo. Da quando ha scelto di non ballare più ha conquistato il titolo di opinionista di Uomini e Donne, ruolo che gli piace particolarmente perché il daytime ha come protagonisti i sentimenti. Difficilmente Sperti parla della sua vita privata e quando viene intervistato spesso gli ricordano il suo matrimonio con Paola Barale, nozze che non hanno avuto un esisto felice. I due da tempo non hanno rapporti e difficilmente si incontrano e quando succede faticano anche a salutarsi.

Nel salotto di Verissimo, l’opinionista è tornato a parlare della sua storica ex. Sperti ha ammesso che la relazione tra Raz Degan e la showgirl è iniziata quando loro erano ancora sposati: “Non è un’accusa, ma è la realtà dei fatti. Ho saputo portare le corna con dignità. Dopo vent’anni non fa più male, ma inizialmente ho sofferto molto. L’ho scoperto sui giornali”. Dopo la rottura il nome di Sperti non è stato associato ad altre donne, e questo spesso lo ha fatto finite al centro di diversi rumors, pettegolezzi a cui l’opinionista non ha mai risposto.

Gianni ha poi confessato di aver fatto uso di stupefacenti quando era molto giovane, ma ha capito quasi subito che era un errore: “Le prime volte ero sempre in compagnia, dopo un po’ mi sono spaventato. Non mi piacevo più. Ero comunque quel ragazzo che studiava danza, mangiava sano… Vedermi in quelle condizioni, a bere in discoteca e fare uso di sostanze non mi piaceva. E’ durato poco, per fortuna.” Silvia Toffanin gli ha poi chiesto del suo ultimo amore: la confessione dell’opinionista ha sorpreso tutti.

Gianni Sperti: “Mi sono innamorato, ma poi…”

“Mi sono innamorato, lo dico tranquillamente. Ho vissuto questa esperienza con la consapevolezza di non essere più capace… e invece con questa persona mi sono riaperto alla persona di amare e di essere amato”, ha esordito Sperti sottolineando di essere sorpreso di essere riuscito, dopo tanto tempo, a provare dei sentimenti così intensi per qualcuno. A quanto pare ha incontrato una donna speciale che lo ha piacevolmente disorientato, ma la relazione è durata poco più di 6 mesi:

“Cominciavo a sentire che qualcosa non andasse come speravo ed è finita, Forse non percorrevamo lo stesso binario, andavamo a una velocità diversa e non volevo vivere con il punto interrogativo. Però sono contento perché questa storia mi ha riaperto il cuore. Per me o è amicizia o è amore. Quando cominci a sentire quei brividi, è amore”. L’ex ballerino si era convinto che la storia potesse avere un futuro tanto che pensava ad una convivenza e invece si è rivelata una bolla di sapone.

Gianni Sperti e il suo ruolo di personaggio pubblico

Come personaggio pubblico Gianni Sperti è del parere di avere un ruolo che deve essere d’esempio, anche per questo è bene parlare di tante tematiche e non nascondersi dietro un velo d’ipocrisia, che prima poi verrà rivelata: “Penso sia ipocrita nascondere le cose che succedono” ha affermato.

Il volto di Uomini e Donne ha poi concluso: “Spero che i giovani possano ascoltare chi ci è passato prima chi ci è inciampato. Ci vedono a casa che siamo felici, ci divertiamo, sorridiamo… in realtà quello che capita a loro, capita anche a noi. La sofferenza appartiene a tutti. Prima o poi nella vita succede il momento in cui si va giù… bisogna essere bravi a tornare su.”