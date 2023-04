Sanremo 2023 non è finito. No, non ci stiamo riferendo agli strascichi legali e/o istituzionali della kermesse canora che si è chiusa di fatto sabato 11 febbraio. Bensì al fatto che Rai1 per lunedì prossimo, il giorno di Pasquetta, proporrà in prima serata uno docufilm dedicato proprio al Festival condotto per la quarta volta consecutiva da Amadeus. Alla guida dello speciale in onda lunedì 10 aprile a partire dalle ore 21.45 ci sarà Gianni Morandi, che ha affiancato proprio Amadeus all’Ariston.

La nota stampa inviata dalla Rai spiega che il docufilm racconterà “le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo“. Ma se sperate di sapere cosa sia realmente accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo l’amplesso simulato dal rapper con Rosa Chemical, temiamo che possiate essere fuori strada (resta il dubbio che questo sia materiale per la seconda stagione di The Ferragnez, la cui uscita su Prime Video è prevista entro fine anno).

Sanremo 2023. Tra Palco e realtà, questo il titolo del documentario, in realtà mostrerà, attraverso gli occhi di Gianni Morandi, le prove dello spettacolo, le emozioni dei cantanti in gara, le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d’Italia.

Inoltre, le telecamere della Rai andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli.

Sanremo 2023. Tra Palco e realtà, ideato da Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, è firmato dal regista Leonardo Lo Frano. Il docufilm andrà in onda a distanza di quasi due mesi dal Dietro Festival, che domenica 12 febbraio su Rai1 ha già raccontato il dietro le quinte della manifestazione.

P.S. A proposito di Gianni Morandi, va segnalato che, come aveva lui stesso anticipato in una recente diretta Instagram, nelle scorse ore si è recato a Matera per girare un episodio della terza stagione di Imma Tataranni, la fortunata serie di Rai1 con Vanessa Scalera.