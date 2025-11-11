Home Gossip Gianni Mazza; età, il tumore scoperto per caso, moglie e figli, dove vive

Gianni Mazza; età, il tumore scoperto per caso, moglie e figli, dove vive

Gianni Mazza ha raccontato la malattia nello studio de La Volta Buona, talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

di Stefania Meneghella
Gianni Mazza; età, il tumore scoperto per caso, moglie e figli, dove vive
11 Novembre 2025 21:00

Gianni Mazza è un famoso direttore d’orchestra e uno dei volti più amati della Rai. In un’intervista rilasciata per il salotto televisivo de La Volta Buona, talk show di Caterina Balivo, ha raccontato di aver scoperto il tumore al pancreas per caso. La diagnosi gli è stata fatta grazie ad un colpo di fortuna, che gli ha anche permesso di sconfiggere definitivamente la malattia.

La lotta contro il cancro: come sta oggi

Il cancro al pancreas non perdona ed è un male molto subdolo” – ha detto lui nella sua ospitata al programma pomeridiano di Rai 1 – “Non dà dolore e non è facile accorgerti che stai male. Ma è stata una storia lunga e veramente un colpo di fortuna”. L’artista ha quindi ribadito l’importanza della prevenzione che, se fatta nei tempi giusti, può davvero salvare la vita. Lui stesso ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi grazie ai controlli di routine ai quali si è sottoposto. “Ho 81 anni, non è un problema dirlo” – ha continuato – “E ho contratto il male più brutto che c’è, dal quale è possibile uscire“.

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Chi è Gianni Mazza (foto Rai Play) tvblog.it

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