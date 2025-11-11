Gianni Mazza; età, il tumore scoperto per caso, moglie e figli, dove vive

Mazza è stato operato e curato al Policlinico Gemelli di Roma e non ha mai nascosto la sua gratitudine verso chi gli ha ridato la vita. “Devo tutto all’équipe del Gemelli” – ha continuato – “Dopo la malattia, sono rinato. E voglio dirlo a tutti: se ne può uscire“. Il direttore d’orchestra si è quindi ripresa e sta meglio.

La vita privata

Nato nel 1944 a Roma, Gianni Mazza si è appassionato sin da piccolo alla musica e ha iniziato la sua carriera come tastierista di Little Tony. Ha inoltre collaborato e suonato con grandi artisti come Stefano Rosso, i Cugini di Campagna e Anna Melato. Nel 1991 ha invece preso parte alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo e negli anni ha lavorato con Renzo Arbore. Dal 2009 al 2019 è stato il direttore d’orchestra nel programma Mezzogiorno in Famiglia. La sua band si chiama Freddie’s ed è molto famosa a Roma e nei dintorni. In passato è stato sposato con Anna Melato, da cui ha avuto la prima figlia Simona. Per 23 anni è invece stato legato alla seconda moglie Paola Lucini, autrice televisiva, da cui si è separato nel 2016. Mazza è tra l’altro conosciuto anche per i suoi stravaganti gilet. “Tutta colpa di Renzo Abore. È stato lui a iniettarmi il virus. Da allora non mi sono più fermato. Ne ho un armadio pieno, più di un centinaio”.