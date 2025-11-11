Gianni Mazza; età, il tumore scoperto per caso, moglie e figli, dove vive
Gianni Mazza ha raccontato la malattia nello studio de La Volta Buona, talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.
Gianni Mazza è un famoso direttore d’orchestra e uno dei volti più amati della Rai. In un’intervista rilasciata per il salotto televisivo de La Volta Buona, talk show di Caterina Balivo, ha raccontato di aver scoperto il tumore al pancreas per caso. La diagnosi gli è stata fatta grazie ad un colpo di fortuna, che gli ha anche permesso di sconfiggere definitivamente la malattia.
La lotta contro il cancro: come sta oggi
“Il cancro al pancreas non perdona ed è un male molto subdolo” – ha detto lui nella sua ospitata al programma pomeridiano di Rai 1 – “Non dà dolore e non è facile accorgerti che stai male. Ma è stata una storia lunga e veramente un colpo di fortuna”. L’artista ha quindi ribadito l’importanza della prevenzione che, se fatta nei tempi giusti, può davvero salvare la vita. Lui stesso ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi grazie ai controlli di routine ai quali si è sottoposto. “Ho 81 anni, non è un problema dirlo” – ha continuato – “E ho contratto il male più brutto che c’è, dal quale è possibile uscire“.
Mazza è stato operato e curato al Policlinico Gemelli di Roma e non ha mai nascosto la sua gratitudine verso chi gli ha ridato la vita. “Devo tutto all’équipe del Gemelli” – ha continuato – “Dopo la malattia, sono rinato. E voglio dirlo a tutti: se ne può uscire“. Il direttore d’orchestra si è quindi ripresa e sta meglio.
La vita privata
Nato nel 1944 a Roma, Gianni Mazza si è appassionato sin da piccolo alla musica e ha iniziato la sua carriera come tastierista di Little Tony. Ha inoltre collaborato e suonato con grandi artisti come Stefano Rosso, i Cugini di Campagna e Anna Melato. Nel 1991 ha invece preso parte alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo e negli anni ha lavorato con Renzo Arbore. Dal 2009 al 2019 è stato il direttore d’orchestra nel programma Mezzogiorno in Famiglia. La sua band si chiama Freddie’s ed è molto famosa a Roma e nei dintorni. In passato è stato sposato con Anna Melato, da cui ha avuto la prima figlia Simona. Per 23 anni è invece stato legato alla seconda moglie Paola Lucini, autrice televisiva, da cui si è separato nel 2016. Mazza è tra l’altro conosciuto anche per i suoi stravaganti gilet. “Tutta colpa di Renzo Abore. È stato lui a iniettarmi il virus. Da allora non mi sono più fermato. Ne ho un armadio pieno, più di un centinaio”.