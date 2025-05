Gianmarco Steri: età, lavoro e studi, dove vive. ex famosa, profilo Instagram. Tutto sul tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri è nato a Roma il 30 aprile del 1996 sotto il segno del Toro.

Risiede ancora nella Capitale, ma non si conosce la zona precisa. In passato ha anche giocato nelle giovanili sia della Roma che della Lazio in nome della sua grande passione per il calcio giocato. Ha indossato la maglia del Catanzaro e del Rancing Roma e poi del Frosinone, giocando nella Primavera Canarini dieci partire e realizzando due bei gol. Un brutto infortunio però lo ha costretto a dire addio al suo sogno di diventare un calciatore professionista a tempo pieno.

Fin da ragazzo il tronista di Maria De Filippi gestisce due barber shop siti a Roma, uno a Villa Gordani e l’altro a Centocelle. Ed è proprio fuori da uno di essi che è avvenuta una bella sorpresa ad opera della sua corteggiatrice Nadia. il cui cugino lavora proprio con Gianmarco.

Vive insieme ai genitori ai quali è molto legato e ha una sorella gemella Ludovica che di mestiere è chinesiologa e insegnante di educazione motoria. L’ha anche presentata a Martina, quando la corteggiava, dimostrando dunque di tenerci molto a lei. E a quanto pare è sempre lei la sua consigliera insieme ai suoi amici più cari che sono anche apparsi in trasmissione all’inizio della sua avventura sul trono.

Gianmarco Steri, gli studi e la sua ex super famosa

Passando al tema studi, non si quali abbia compiuto il bel Gianmarco che non ne ha mai parlato in Tv né nel suo trascorso di corteggiatore la bella Martina, che poi gli ha preferito Ciro, né durante la sua esperienza da tronista che si è rivelata irta di colpi di scena e di momenti carichi di tensione.

Noto è invece il fatto che prima di approdare a Uomini e Donne abbia vissuto una storia d’amore lunga e importante, che lo abbia segnato nel profondo. Lo ha detto chiaramente lui durante la sua esperienza di corteggiatore e anche Maria De Filippi lo ha sottolineato a più riprese. Ed è per tale motivo che sovente il giovane si è mostrato chiuso e non sempre pronto a lasciarsi andare in certe situazioni.

Si mormora anche di una sua ex molto famosa ma il nome non è mai stato reso noto. Lui stesso non ha lasciato tracce su Instagram dove è seguitissimo soprattutto dopo la sua salita sul trono. In ogni caso lui, in nome del suo grande amore per la privacy, ha decido di renderlo privato. Le sue numerose fan dunque possono solo sognare riguardandosi su Witty le puntate del dating show più famoso d’Italia che lo hanno visto indiscusso protagonista oppure visitando le tante fanpage sui Social a lui espressamente dedicate.