Gianmarco lascia Cristina e lei frequenta l’ex di Martina: il triangolo inaspettato di Uomini e Donne

L’edizioni in corso di Uomini e Donne non è priva di colpi di scena. Oltre a dame e cavalieri a monopolizzare l’attenzione nell’ultime settimane sono stati gli ex protagonisti del trono classico. In particolare Gianmarco Steri, Martina, Ciro e Cristina. I 4 com’è noto sono usciti dal programma in coppia, scelte che al momento sono apparse sincere, ma che oggi si sono rivelate errate. Martina, ex volto di Temptation Island, conquista il trono e nel momento della scelta dice no a Steri che conquista l’ambita sedia rossa. Quest’ultimo alla fine del suo percorso sceglie Cristina, che gli dice si. Le due coppie appaiono felici e serene, fino a quando il barbiere romano lascia la corteggiatrice e poche settimane dopo anche Martina e Ciro si dicono addio.

Il gossip poi li travolge: Martina e Steri vengono avvistati insieme, e Ciro punta il dito contro l’ex. Tutti e 4 vengono convocati a Uomini e Donne per spiegare la situazione, ma la De Ioannon non si presenta, convinta di non dover dare conto delle sue decisioni. Cristina accusa Steri di non essere una persona vera e che con il suo modo di fare angelico ha incantato tutti. La situazione ormai sembra ad un punto di svolta. Oggi Gianmarco e Martina non si nascondono più vogliono viversi il loro momento, anche se non sanno dove li porterà.

Tuttavia quello che più incuriosisce è un altro rumors che riguarda l’ex di Martina, Raul Dumitras. Quest’ultimo noto a tutti per la sua partecipazione a Temptation Island con la giovane romana. I due dopo la fine del reality si sono lasciati e a quanto pare non hanno avuto più contatti. Ora Raul è stato avvistato insieme a Cristina Ferrara. A condividere lo scatto che li ritrae insieme l’esperto tv Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto la foto da un suo contatto.

Cristina e Raul flirt in corso? Gli scatti

Gli scatti che ritraggono Cristina e Raul rivelano che i due sono in confidenza, si conoscono bene. I due appaiono a passeggio in una strada della capitale e sembrano essere amici: “Ciao, ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando. Il ristorante si chiama Pepe Pizza Tuscolana”. Ha scritto la fonte a Pugnaloni che non ha esitato a condividere sui social le immagini.

Le fonti rivelano che i due stavano parlando tranquillamente, ma sembravano essere molto intimi. Ad oggi non ci sono rivelazioni ufficiali sulla natura del loro rapporto, i due non ne hanno parlato neanche sui social. Non è noto neanche da quanto si conoscono, e si frequentano. Di sicuro il triangolo è davvero curioso.

Cristina evasiva, non risponde a Steri

Quando durante il confronto a Uomini e Donne, Steri ha chiesto a Cristina se si vedeva con qualcuno, l’ex corteggiatrice è apparsa evasiva e non ha risposto in modo diretto. Ora il gossip su di lei sembra dare fondamento alla sua esigenza di rimanere vaga. Sia Martina che Steri non hanno commentato i rumors che riguardano gli ex, e stanno cercando di non alimentare le polemiche.

Del resto Martina ha scelto di non apparire in tv, e evidentemente desidera placare i pettegolezzi. La conoscenza con Steri continua e probabilmente i due stanno pensando ad un futuro insieme. Su Cristina e Raoul occorre attendere lo sviluppo della situazione.