Gianluigi Nuzzi: età, dove vive, moglie e figli, lauree. Tutto sul giornalista Mediaset

Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Gianluigi Nuzzo è conosciuto soprattutto per il programma Quarto Grado, in onda sul palinsesto Mediaset. Originario di Milano e nato nel 1969, si è appassionato sin da piccolo al giornalismo. Quando frequentava le scuole elementari, curava infatti un giornaletto dove riportava le notizie del Corriere della Sera riscrivendole a mano. Nel corso delle scuole superiori, ha invece iniziato a frequentare i tribunali, dove si fingeva giornalista per assistere ai grandi processi. Nel 1996, dopo aver conseguito il diploma, è diventato giornalista professionista e ha iniziato a collaborato con alcune delle più grandi testate come CorrierEconomia, Espansione e L’Europeo.

I primi passi nel giornalismo e il successo

Da giovanissimo, Nuzzi è entrato nelle redazioni de Il Giornale e Panorama e, nel corso degli anni, è diventato uno degli inviati di Libero. Ha inoltre scritto, nel 2009, il suo primo libro Vaticano S.p.A. e il saggio è diventato in poco tempo un best seller tradotto in 14 lingue. L’anno successivo, lo scrittore ha pubblicato un nuovo volume d’inchiesta intitolato Metastasi, con cui ha trattato il tema della ‘Ndrangheta. Il giornalista ha anche iniziato a lavorare per la tv nel 2011, quando è diventato uno degli autori del talk show politico L’infedele.

Il suo primo debutto come conduttore è invece avvenuto nel 2021, quando è entrato nel programma di La7 Le inchieste di Gianluigi Nuzzi. L’anno seguente è invece diventato noto per aver condotto il talk show di carattere politico e giudiziario Quarto Grado. Successivamente ha pubblicato numerosi saggi incentrati sugli scandali della Chiesa tra cui Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI, Via Crucis e Il libro nero del Vaticano. Tra i progetti più recenti di Gianluigi Nuzzi non si può non menzionare il libro I Predatori (tra noi), uscito nel 2022, un reportage in cui ha raccolto diverse notizie di cronaca nera.

I recenti progetti

Nel 2025, Nuzzi è tornato a teatro con lo spettacolo La fabbrica degli innocenti, con cui ha riletto la strage di Erba, il delitto di Garlasco e il caso di Yara Gambirasio da una diversa prospettiva. Il 21 aprile dello stesso anno ha condotto su Rete 4 uno speciale di Videonews per la morte di Papa Francesco. Durante la presentazione dei prossimi palinsesti autunnali Mediaset, è stata annunciata la sua conduzione in una versione rinnovata di Pomeriggio Cinque, il programma che era dapprima condotto da Barbara D’Urso e poi da Myrta Merlino. Quest’anno ha inoltre ricevuto a Benevento il premio Donatella Raffai per la conduzione televisiva.

La vita privata

Nuzzi è felicemente sposato con Valentina Fontana, anche lei giornalista, e dal loro matrimonio sono nati i due figli Edoardo e Giovanni, venuti al mondo rispettivamente nel 2007 e nel 2010.