Gianluca Semprini: età, moglie e figli, lauree, dove vive, carriera. Tutto sul conduttore

Da lunedì 30 giugno Gianluca Semprini è tornato nelle case degli italiani con Estate in Diretta, lo spin-off estivo de La Vita in Diretta. Il programma condotto da Alberto Matano si ferma per osservare la pausa estiva. Spazio dunque a Semprini che per la prima volta sarà affiancato da Greta Mauro al posto di Nunzia De Girolamo.

La trasmissione con la partecipazione di Gigi Marzullo terrà compagnia agli spettatori dal lunedì al venerdì alle 17.10 su Rai 1. L’anno scorso il programma fece ascolti piuttosto soddisfacenti e quest’anno raccoglie il testimone da una stagione vincente de La Vita in Diretta con un nuovo tandem di conduttori che ha proprio in Gianluca Semprini il trait d’union tra la presente e le passate edizioni.

Gianluca Semprini, la carriera del conduttore di Estate in Diretta

Gianluca Semprini nasce a Roma il 31 agosto 1970. È ancora molto giovane quando inizia a lavorare nell’impresa edilizia del padre. Successivamente inizia la carriera nel mondo del giornalismo lavorando per Radio Rock a Roma, dove dal 1994 cura i programmi sportivi, in particolare un approfondimento sullo sport per disabili. Per tre anni racconta le partite domenicali di Roma e Lazio insieme ai tifosi presenti allo Stadio Olimpico.

Nel periodo in cui lavora per le emittenti radiofoniche della Capitale comincia a collaborare come giornalista freelance con alcune riviste. Nel 1995 si iscrive come pubblicista all’Ordine dei giornalisti del Lazio e dal 2002 come professionista. Il debutto in televisione arriva l’anno successivo, quando Semprini conduce Sky TG24.

Gianluca Semprini resta per oltre un decennio al notiziario di Sky Italia diventando uno dei volti più noti del canale, come condutture delle edizioni seriali e delle rassegne stampa, ma anche come invitato. In questa veste copre gli attentati di Londra e il Mondiale tedesco di calcio del 2006.

Nel 2016, dopo tredici anni passati a Sky il conduttore passa in Rai per condurre il Politics – Tutto è politica. L’anno dopo torna a presentare un notiziario e copre la rassegna stampa mattutina di Rai News 24. Dal 2018 comincia l’avventura con il rotocalco di Rai 1 La vita in diretta Estate. Il debutto come presentatore radiofonico con il programma Centocittà risale al 2019.

A partire dal 2021 Semprini torna alla guida di Estate in diretta. Ad affiancarlo troviamo prima Roberta Capua e poi Nunzia De Girolamo. Sempre nello stesso anno conduce la trasmissione La grande attesa, una puntata speciale prima degli Europei di calcio. Ha anche curato per Rai News 24 la rubrica I giorni del Quirinale in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica del 2022.

Tra i progetti più recenti del conduttore romano c’è la trasmissione Binario 2 con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, che segna l’esordio di Semprini su Rai 2. Dal 12 gennaio 2025 è nuovamente al fianco di Nunzia De Girolamo alla guida del programma Maschio selvaggio su Rai Radio 2.

Laurea, libri e vita privata di Gianluca Semprini

Laureato in Sociologia, Semprini è anche autore di due libri sulla strage alla stazione di Bologna e sul caso di Luigi Ciavardini (La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto: il caso Ciavardini e La strage di Bologna. Luigi Ciavardini: un caso giudiziario). Tra il 2007 e il 2009 ritorna di nuovo sugli scaffali delle librerie con altri due saggi: Neri! e Destra estrema e criminale.

Al programma Ciao Maschio il conduttore ha raccontato a settembre 2024 di essere figlio di un imprenditore di origine romagnola e di essersi sposato due volte. Dalla prima relazione importante è nata la primogenita Federica. Successivamente il giornalista incontra Valentina, che sposa in una cerimonia tenuta a Santa Maria in Trastevere.

Dalle nuove nozze nascono altri tre figli, due dei quali gemelli. Nel passato del conduttore – che vive a Roma con la sua famiglia – c’è anche un grande dolore: la morte prematura della sorella Arianna.