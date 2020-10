Giancarlo De Laurentiis è morto: aveva 81 anni. La notizia è stata diffusa oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, e ha fatto rapidamente il giro delle redazioni di tutte le testate, non solo sportive. De Laurentiis è stato uno dei volti più popolari e amati del giornalismo sportivo in tv: in Rai dalla seconda metà degli anni ’70 con la rubrica del Tg2 Eurogol, la sua popolarità – ma soprattutto la sua classe nel racconto giornalistico, mai urlato e mai votato al sensazionalismo – è arrivata nelle case degli italiani com Domenica Sprint, di cui è stato il fulcro dal 1987 al 1996.

E’ stato anche direttore della TGS, la testata sportiva della Rai, per un anno, dal 1993 al 1994 e nella stagione tv 1994-1995 ha condotto La Domenica sportiva. Tra i suoi programmi, però, ricordiamo anche Dribbling, di cui è rimasto ‘l’icona’, col suo sorriso rassicurante e la sua eleganza indiscussa. Nella sua carriera un gran ruolo ha ricoperto anche la Formula 1, visto che dal 1997 al 2001 ha condotto Pole Position. Ma tra i titoli che ha condotto, ricordiamo anche Diretta sport, Numero 10 con Michel Platini e Stadio Sprint.

La sua passione per il giornalismo sportivo non si era certo esaurito, visto che continuava a collaborare con la Domenica Sportiva da remoto. Lascia una moglie e due figli.