“Il direttore Coletta mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concreto. E’ stato sempre molto gentile ed affettuoso con me“. Così a TvBlog parlava alcuni giorni fa a Giancarlo Magalli. La promessa sta per essere mantenuta. Infatti, stando a quanto ci risulta, in queste ore sarebbe in programma a Roma un incontro tra il popolare conduttore e Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime time Rai.

Non sappiamo (e in pochi lo sanno, al momento) a cosa porterà questo appuntamento, ma quel che è evidente è che si tratti di un segnale di distensione da parte della Rai nei confronti del presentatore che ha legato la sua fortunata carriera televisiva di oltre 50 anni alla tv pubblica. A fine gennaio scorso Magalli era tornato in tv dopo un lungo periodo di assenza dovuto ad un linfoma e lo aveva fatto partecipando ad una puntata di Verissimo, in onda su Canale 5. In quell’occasione, interpellato da Silvia Toffanin sul rapporto con la Rai, il conduttore si era espresso così:

Aspetto che si facciano vivi. La Rai è la Rai. Ci lavoro da più di 50 anni. La conosco bene. So bene quali sono i limiti della Rai. Quando tempo fa, dissi che la riconoscenza non era il punto forte della Rai ero un po’ arrabbiato. È anche abbastanza vero. La Rai non è una persona, non è un capo con cui hai un rapporto buono o cattivo. Cambia in continuazione. Ti trovi a parlare con persone diverse. Ci sono quelle che ti stimano, quelle che non ti stimano, quelle che non vedo l’ora di farti lavorare e quelle che non vedono l’ora di far lavorare un altro. Questo lo devi tenere presente come devi tenere presente, però, che è l’azienda in cui ho passato tutto la mia vita. Ho scritto a Coletta, il nostro direttore tanto per fargli sapere che ero vivo e vegeto, che stavo bene. Nella speranza che si riesca a ricostruire qualcosa. Gli converrebbe. Tutti i programmi che ho lasciato per la malattia e che hanno dato ad altri sono andati così così.

Più di recente Giancarlo Magalli è tornato negli studi Rai, come ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1) di Serena Bortone e di Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego.

Dunque, stando a quanto apprendiamo e per citare Magalli, la Rai si è fatta viva. Ora, però, è il momento del confronto di idee e proposte, con l’auspicio di una fumata bianca. Da escludere (lo aveva fatto lo stesso Magalli nell’intervista a TvBlog perché “non ce la farei fisicamente, né mi andrebbe“) un titolo quotidiano, molto più probabile il coinvolgimento, magari con ruolo inedito, in programmi con cadenza settimanale.