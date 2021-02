Giancarlo Magalli: “Pronto, Raffaella? Pensammo a Gianni Morandi” E sul gioco dei fagioli…

Giancarlo Magalli, ospite, oggi, venerdì 26 febbraio 2021 di ‘Oggi è un altro giorno’, ha ricordato, con piacere, i suoi successi come autore di ‘Pronto, Raffaella?’, il programma condotto dalla Carrà dal 1983 al 1985 che ha inaugurato la fascia del mezzogiorno in Rai:

In realtà non avevamo pensato a lei. Il mezzogiorno televisivo era una zona deserta. Nessuno faceva trasmissioni a mezzogiorno. Tutti pensavano: ‘Chi c’è a mezzogiorno?’. Invece, c’erano tante persone. I dirigenti, se ne sono accorti quando Corrado, a Fininvest, per primo, aprì quella zona con ‘Il Pranzo è servito’ che faceva tanti ascolti. Allora chiamarono me e Gianni (Boncompagni, ndb) per realizzare un programma da mettere al mezzogiorno. Pensammo ad un personaggio gradito alle signore. Pensammo a Gianni Morandi. Gli piacque il progetto. Noi cominciammo a lavorare su di ma, poi, ci ha ripensato: ‘Tutti i giorni non ce la faccio’. Si tirò indietro e Gianni disse: ‘Mettiamo Raffaella’. Lei la conoscevo bene perché le avevo venduto anche casa.