Una delle regole primarie per chi fa tv: attenzione alla luce rossa delle telecamere, sempre e comunque! Dovrebbe saperlo bene Giancarlo Magalli che nella puntata de I fatti vostri del 7 gennaio 2021 è inciampato in un curioso fuori onda che ora fa non solo fa divertire i social, ma ha pure lasciato un velo di mistero attorno. Come mai? Raccontiamo cosa è successo poco dopo mezzogiorno: al termine dello spazio meteorologico curato dal sempre puntuale Colonnello Massimo Morico, la linea viene passata proprio al popolare conduttore del programma del mattino di Rai 2.

Magalli non si accorge che la palla sta per passare a lui (per un annuncio istituzionale legato alle novità sul digitale terrestre). Fuori onda evidentemente chiacchierava tranquillamente con Samanta Togni, seduta nel divano a fianco a lui. L’argomento ovviamente non è stato chiaro, ma la frase ‘cassata’ dal microfono di Magalli sì: “Alla Volpe non le faceva...“. Il riferimento – manco a dirlo – è diretto alla sua ex collega Adriana Volpe. Colto di sorpresa, Magalli sobbalza “Eccoci! Pronti!” quasi si spaventa alla vista della telecamera accesa su di lui.

Magalli, può ripetere? Da "I fatti vostri" del 7 gennaio 2021 su Rai 2. pic.twitter.com/SVVM0vpojA — LALLERO (@see_lallero) January 7, 2021

Rendendosi conto che la frase rimasta in sospeso era ormai stata udita, cerca di coprire il tutto tentando di salvarsi in zona Cesarini: “Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo“, i due si guardano quasi a trovare un sostegno in un momento di imbarazzo generale.

Naturalmente la nostra lecita curiosità ci spinge a domandarci: cosa avrà voluto significare “Alla Volpe non le faceva…“? A cosa si riferiva Magalli con questa frase? É ciò che si sono chiesti in molti guardando la clip su Twitter. D’altronde il fatto che il conduttore nomini nuovamente la sua ex collega con la quale non è rimasto in buoni rapporti, non passa mica inosservato.

Per non perdere il filo con la saga degli scontri a distanza fra Magalli e Adriana Volpe, rinfreschiamoci la memoria con l’ultimo ‘round’ consumato a suon di botta e risposta in tv: il caso degli ascolti di Ogni mattina e il gesto del silenzio.