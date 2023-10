Un’entrata a gamba tesa per qualcuno, o molto più semplicemente la voce in rappresentanza di quasi tutto il pubblico italiano. Nel giorno dell’esplosione del caso Giambruno, con l’annuncio della separazione da parte del premier Meloni in seguito ai fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia e la conseguente assenza alla conduzione di Diario del Giorno, ci pensa Claudio Cerasa a pronunciare il nome del giornalista, sparito dai radar e sostituito a sorpresa da Luigi Galluzzo.

In avvio di diretta, il direttore del Foglio viene immediatamente interpellato sulla vicenda israeliana, ma Cerasa sorprende tutti, spostando i riflettori altrove. “Non posso non togliermi un dente visto che voi siete timidi, umili e riservati. Però oggi al centro della giornata c’è anche qualcosa che riguarda voi e il conduttore che è stato fino a ieri nella vostra trasmissione. Avrei voluto fare io qualche domanda a lui essendo al centro del diario della giornata, ma vi chiedo: Andrea Giambruno è stato sospeso, licenziato o rimosso? Lo rivedremo o no? Una domanda che non riguarda solo un pettegolezzo, ma che ha un rilievo pubblico. Prima di rispondere alla vostra domanda, mi permetto per una volta di fare io una domanda a voi”.

Galluzzo, in evidente imbarazzo, prova a replicare, senza però riportare sostanziali notizie: “Rispondo che oggi conduco io questa edizione, la prossima settimana si vedrà. È corretto che tu faccia questa domanda, la risposta è questa”.

L’argomento che sta tenendo banco dalla primissima mattinata è stato scatenato da una nota pubblicata sui social dalla stessa Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui“, ha scritto la presidente del Consiglio. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.